Het is niet alleen voor de Formule 1-fan, maar ook voor de bookmakers duidelijk dat Max Verstappen op dit moment in bloedvorm verkeert. Hij stond in Oostenrijk opnieuw op de hoogste trede van het podium en greep zo zijn vijfde zege op rij. Het was bovendien zijn zevende zege van het seizoen in negen races tijd. De tweevoudig wereldkampioen is hard op weg om zijn derde opeenvolgende wereldtitel veilig te stellen en de vraag rijst of Red Bull Racing dit seizoen alle races kan winnen. Het seizoen telt nog wel dertien races, met de Grand Prix van Groot-Brittannië als eerstvolgende op de planning. Op het circuit van Silverstone won Verstappen voorlopig nog maar één keer, maar als het aan de bookmakers ligt gaat hij daar dit weekend voor zijn tweede zege.

Hij krijgt namelijk bij een zege een magere quotering van 1,33, wat in een mechanische sport als de Formule 1 maar aangeeft hoe dominant Verstappen op dit moment is. Teamgenoot Sergio Perez begint als nummer twee aan het weekend in Groot-Brittannië, al is er met een odd van 9,00 weinig hoop bij de bookmakers dat de Mexicaan het hem echt lastig kan maken. De kans op een zege voor een niet-Red Bull-coureur is, gezien de negen zeges van het team tot nu toe, klein. Thuisheld Lewis Hamilton, die de race op Silverstone al acht keer wist te winnen, is met een quotering van 13,00 de grootste kanshebber om de Red Bulls te verslaan.

Charles Leclerc is na zijn tweede plaats op de Red Bull Ring weer wat gestegen bij de bookmakers en haalt Fernando Alonso in op de lijst van kanshebbers op de zege. De Ferrari-coureur heeft echter met een quotering van 15,00 niet per se de grootste kans op de zege. Alonso werd in Oostenrijk nog gezien als de grootste bedreiging van Red Bull, maar na een vrij anonieme vijfde plaats reist hij naar Silverstone af als de nummer 5 in de lijst, met een odd van niet 10,00 zoals in Oostenrijk, maar 21,00. George Russell en Carlos Sainz sluiten achter Alonso aan: een zege voor de Brit of Spanjaard levert 23 keer de inzet op. Met deze top-zeven houdt het al snel op met de grotere kanshebbers, aangezien McLaren-coureur Lando Norris als nummer acht een quotering van 67,00 krijgt bij een zege. Een podiumplaats voor de Brit zit er al meer in, al moet hij met een odd van 9,00 nog steeds op een wonder hopen.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,33 1,12 Sergio Perez 9,00 1,50 Lewis Hamilton 13,00 1,95 Charles Leclerc 15,00 2,25 Fernando Alonso 21,00 2,75 George Russell 23,00 3,25 Carlos Sainz 23,00 3,75 Lando Norris 67,00 9,00

Voor de kwalificatie zijn er wel wat zaken anders bij de bookmakers. Ook dan is Verstappen de favoriet, met een quotering van 1,40. Leclerc is vervolgens echter de grootste kanshebber op de pole-position: elke ingezette euro levert dan zes euro op. Perez en Sainz worden voor de kwalificatie op gelijke hoogte gezet met een odd van 11,00, waarmee ze volgens de bookmaker geen echte bedreiging kunnen vormen voor Verstappen. Dat geldt ook voor Hamilton (15,00), Alonso (17,00) en Russell (21,00).

Coureur Pole-position Max Verstappen 1,40 Charles Leclerc 6,00 Sergio Perez 11,00 Carlos Sainz 11,00 Lewis Hamilton 15,00 Fernando Alonso 17,00 George Russell 21,00 Lando Norris 51,00