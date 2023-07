De film, geproduceerd door Apple, gaat over APXGP, het elfde team in de Formule 1 dat vooral spartelt in de achterhoede. In de film worden de kijkers meegenomen in het reilen en zeilen van een Formule 1-constructeur. Brad Pitt speelt de hoofdrol van een coureur die als jonge rijder indruk maakte, afscheid nam van de sport, om nu bij Apex als veteraan terug te keren. Damon Idris, een Britse acteur, vertolkt de rol van zijn teamgenoot.

Om beelden van het team in actie te maken wordt er in Silverstone een aangepaste wagen de baan op gestuurd. Voor deze beelden wordt er een aangepaste Formule 2-wagen gebruikt. Met behulp van het team van Mercedes is de bolide zo aangepast dat het op een moderne Formule 1-auto lijkt. Op de wagen zijn verschillende camerapunten geplaatst, zodat vanuit verschillende hoeken beelden opgenomen kunnen worden.

Joe Kosinski, de regisseur, wil met de film een realistisch beeld laten zien over hoe het gaat in een Formule 1-team. De productie heeft toestemming gekregen om op de reguliere Formule 1-auto's kleine camera's te plaatsen. Meerijden tijdens een reguliere sessie was niet mogelijk, maar Kosinski is overtuigd dat door middel van moderne technieken toch het beeld gecreëerd kan worden dat het het fictieve Apex meedoet aan een Grand Prix.

Lewis Hamilton is gevraagd om mee te kijken om te zien of de film overeen komt met de realiteit bij een Formule 1-team. De Britse coureur is daarnaast betrokken als producent bij de film. De zevenvoudig wereldkampioen is enthousiast over het project: "De focus van Kosinski is om met de film te laten zien hoe het echt gaat in de sport. Mijn taak is te kijken of de film voor de racefans authentiek en geloofwaardig is. We willen ook een ander perspectief op de sport bieden dan dat de tv-kijker nu ziet."