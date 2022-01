‘Apple verkrijgt rechten voor Formule 1-film met Brad Pitt’

Deadline meldt dat Apple Original Films inmiddels aan de exclusieve onderhandelingen is begonnen om een deal af te sluiten voor een Hollywood-film over de Formule 1, die nog geen titel of werktitel heeft gekregen. Naar verluidt gaat Brad Pitt in die film een ervaren stercoureur spelen die zijn pensioen beëindigt om zich als mentor van een jonge coureur op te werpen, terwijl hij zelf voor zijn laatste kans op succes op het circuit gaat. Top Gun-producer Jerry Bruckheimer geeft leiding aan het F1-project, terwijl ook Top Gun: Maverick-regisseur Joseph Kosinski en scriptschrijver Ehren Kruger meewerken aan de film. Het budget voor de productie is naar verluidt zo’n 130 tot 140 miljoen dollar, omgerekend tussen de 105 en 115 miljoen euro.

Het was niet makkelijk voor Apple om de rechten voor de F1-film binnen te slepen. In het biedingsproces heeft het bedrijf forse tegenstand gekregen van onder meer Amazon, Disney en Netflix, die allen hun eigen streamingdiensten hebben. Ook filmstudio’s MGM, Paramount, Sony en Universal hadden wel oren naar het project. Met streamingdienst Apple TV+ heeft Apple een eigen platform om de F1-film uit te brengen. Op dat platform gaat Pitt in ieder geval te zien zijn, want Apple heeft een pakket films gekocht waarin de acteur gaat samenspelen met George Clooney. Eerder speelden zij samen al in onder meer Ocean’s Eleven.

Van Pitt is bekend dat hij een grote fan van de auto- en motorsport is. Eerder zou hij een rol spelen in een film genaamd Go Like Hell, dat over Carroll Shelby gaat. Uiteindelijk kwam het benodigde budget niet bij elkaar en werd de film omgevormd in Ford v Ferrari uit 2019, waarin Matt Damon en Christian Bale de hoofdrollen speelden. Pitt was de verteller in de in 2015 uitgekomen MotoGP-film Hitting The Apex en mocht in 2016 het startsein geven voor de 24 uur van Le Mans.