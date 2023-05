Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton is als producer en adviseur betrokken bij een nieuwe F1-film. Het project wordt tevens ondersteund door Apple. De opnames beginnen op korte termijn tijdens enkele Grands Prix. De afgelopen week dook het wilde gerucht op dat acteur Brad Pitt tijdens de vrije training voor de GP van Groot-Brittannië op Silverstone tussen het veld in een echte F1-bolide van een elfde team zou gaan rijden. Die berichtgeving resulteerde in een komische reactie van IndyCar-coureur Colton Herta. Zijn gehoopte overstap naar de Formule 1 kon niet doorgaan vanwege een tekort aan superlicentiepunten.

Het gerucht dat Pitt in een hedendaagse wagen in een echte F1-training gaat rijden is dan ook verre van waar. Buiten het feit dat het onmogelijk is qua licentie, mag hij op basis van veiligheids- en sportieve gronden niet deelnemen aan een competitieve sessie. Het plan is wel om met een aangepaste formulewagen, waarschijnlijk een F2- of een F3-auto, zonder tegenstanders op enkele circuits te gaan rijden. Het voordeel hiervan is dat er beeldmateriaal geschoten kan worden waarbij volle tribunes te zien zijn.

Hamilton laat weten dat er progressie geboekt wordt met de film. De Brit benadrukt dat het geen fantasieverhaal wordt, waar menig F1-fan voor vreest. Gevraagd naar de laatste ontwikkelingen, zegt hij: “Ik ken niet alle plannen wat we allemaal gaan doen in de paddock en dergelijke. Ik focus me meer op het finetunen van het script. Daar steek ik momenteel mijn tijd in. En om ervoor te zorgen dat we een geweldige en diverse cast hebben. [Director] Joe Kosinski probeert ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk onderdeel zijn van de sport. En ik zorg ervoor dat het authentiek is en geloofwaardig. We willen de races ook vanuit een ander perspectief laten zien dan normaliter op televisie. Het is een geweldig proces, ik geniet er echt van.”