Het is voor de neutrale Formule 1-fan nog geen seizoen vol vuurwerk. Voorlopig zijn het Red Bull Racing en Max Verstappen die de lakens uitdelen met negen zeges uit negen races voor de Oostenrijkse renstal, waarvan Verstappen er zeven op zijn naam schreef. Teams als Aston Martin, Ferrari en Mercedes hebben het nakijken en weten dat zij nog een lange weg te gaan hebben om in de buurt van de ijzersterke RB19 te komen. Op de Red Bull Ring kwam Ferrari in de kwalificatie nog wel in de buurt, maar in de race had Verstappen genoeg over om in de slotfase een extra pitstop te maken om voor de snelste ronde te gaan.

Na 9 van de 22 races lijkt er daarom geen twijfel meer over te bestaan wie er dit jaar met de titels vandoor gaan. Verstappen heeft 229 punten gepakt en staat ruim voor op teamgenoot Sergio Perez, die een aantal moeizame races achter de rug heeft en op 148 punten staat. Bij de constructeurs heeft Red Bull al bijna een voorsprong van 200 punten ten opzichte van Mercedes. De strijd om de zeges en titels is dit seizoen dus minder spannend, maar dat is volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem geen reden om op kunstmatige wijze in te grijpen om de dominantie te stoppen.

"Als we kijken naar wat goed en slecht is, dan openen we de sluizen", zegt Ben Sulayem in gesprek met Associated Press. "Ik bedoel, was het goed voor Mercedes? Eerlijk genoeg? Het is nu [Verstappens] tijd, het is Red Bulls tijd. Wat moeten we doen, de goede jongen straffen? Nee, laten we de andere teams goed gaan maken. Niemand weerhoudt de andere teams ervan om beter werk te leveren. We kunnen mensen niet straffen omdat ze beter zijn en omdat ze harder hun best doen. Dat is oneerlijk."

Ben Sulayem voegt zich met deze uitspraken bij Formule 1-baas Stefano Domenicali, die onlangs ook al liet optekenen dat hij niet zit te wachten op ingrepen om Red Bull af te remmen. "Ik denk dat zoiets niet eerlijk is en ook zeker niet correct. Het zou een vorm van manipulatie zijn. Dat is niet correct in mijn ogen en ik ben dan ook geen voorstander van zo'n aanpak", stelde de Italiaan.