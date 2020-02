Testupdate 18u: Raikkonen topt en ziet rood, problemen Bottas

Waar het grootste deel van de middag vrij rustig verliep met veel racesimulaties en lange runs, werd in het laatste uur het gaspedaal nog even goed ingetrapt. Sebastian Vettel begon met een verbetering van zijn persoonlijk beste tijd op de C4-band, waarna Alex Albon opklom naar de vierde tijd. De Red Bull-coureur deed dat met de C2-Pirelli.

De grootste verrassing kwam echter op naam van Kimi Raikkonen, die in het laatste uur eindelijk de snelste dagtijd van Sergio Perez verbeterde. De Fin ging rond in 1.17.091 op de snelste rubbersoort. Hij bleef daarmee een ruime tiende verwijderd van de toptijd van dag 1, neergezet door Lewis Hamilton. Diens teamgenoot Valtteri Bottas kwam in het laatste deel van de dag niet meer in actie vanwege een elektrisch probleem en daarmee bleef hij steken op ‘slechts’ 77 ronden. Met een kwartier te gaan ging voor het eerst deze testweek (!) de rode vlag uit. Raikkonen viel stil op weg naar bocht 9 waardoor de actie geneutraliseerd werd. Met nog een paar minuten te gaan ging het licht op groen maar dat resulteerde niet in grote veranderingen.

Wie eerder nog wel voor enige opschudding zorgde was Romain Grosjean. De Fransman spinde en zocht de grindbak op maar kon zonder schade terugkeren in de pits. Wel was zijn dag daarmee ook voortijdig ten einde.

