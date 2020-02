Testupdate 16u: Teams doen racesims, Haas staakt programma

Na de crash van Kevin Magnussen aan het begin van de middagsessie, werd al snel duidelijk dat de renstal haar programma op vrijdag niet meer zou vervolgen. Dat bevestigde teambaas Guenther Steiner niet veel later. Magnussen reed slechts vier ronden.

Mis niets van de actie: Live: De derde Formule 1-testdag met Max Verstappen

Andere teams waren op dat moment bezig met de racesimulaties. Antonio Giovinazzi was vrijdagmiddag de eerste die door de 100 ronden-barrière ging, de Italiaan klokte in die tijd een 1.18.035 als snelste tijd.

Lewis Hamilton is tot nu toe de snelste in de middagsessie. De wereldkampioen schoof door naar de tweede plaats met een 1.16.642. Hij is daarmee nog altijd negen tienden langzamer dan teamgenoot Bottas. De wereldkampioen heeft in de eerste twee uur van de middagsessie 27 ronden gereden.

Tussenstand Formule 1-test Barcelona dag 3, 16.00u: