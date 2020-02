Verstappen: Circuit Zandvoort zal 'fantastisch' zijn met 2020-auto

Het vernieuwde Circuit Zandvoort krijgt steeds meer vorm in aanloop naar de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985. Sterker nog: de baan an sich is al klaar. De toplaag is afgelopen week aangebracht, waardoor de contouren van de nieuwe omloop volledig duidelijk zijn.

Het duinencircuit kan ook op goedkeuring rekenen van de man die een grote rol heeft gespeeld in de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. "Het is een supercircuit om te rijden, absoluut", reageert Verstappen in Barcelona op de vraag van Motorsport.com. "Maar dat was het eigenlijk al voordat ze de banking hebben aangebracht. Toen ik daar met de Formule 3 reed of toen ik demo's verzorgde met Formule 1-auto's vond ik het ook al een uitdagend circuit."

Scherp ronderecord zetten met 2020-auto

De beide kombochten moeten dit versterken, al verandert het volgens Verstappen niet zoveel aan de beleving. Zandvoort heeft immers zeer zorgvuldig geprobeerd om het 'old school'-karakter intact te laten. De achtvoudig Grand Prix-winnaar hoopt vooral dat de banking inhalen iets eenvoudiger maakt. "Ja. Die laatste bocht was natuurlijk al vol gas. Maar ik hoop wel dat dit helpt om de DRS iets eerder open te zetten", hoopt de Limburger dus op een inhaalkans richting de Tarzanbocht. "Maar de rest van het circuit blijft natuurlijk wel hetzelfde, dat was al heel uitdagend."

Verstappen kan zich vanuit sportief oogpunt dus verheugen op de Grand Prix in Zandvoort. En dan meer specifiek de editie van dit jaar. De 2020-auto's zijn immers een stuk sneller dan diens opvolgers. Vanaf volgend seizoen gaan de technische reglementen op de schop en zullen de bolides gevoelig aan downforce inleveren. "Ik kijk er gewoon naar uit om er met deze auto's, waar we overal de ronderecords mee gaan verbreken, te rijden. Het is waarschijnlijk ook het laatste jaar om echt mooie rondetijd neer te zetten, misschien wel eentje waar ze nooit meer aankomen", sluit hij met een glimlach af.

Formele opening door Verstappen?

Voordat de Formule 1 op bezoek komt, moet het verbouwde circuit nog formeel worden geopend. Verstappen is daar vanzelfsprekend de geknipte man voor. De Red Bull-coureur in een Aston Martin over de nieuwe omloop, dat zou voor velen het droomscenario zijn. De hoofdrolspeler wil nog niet concreet op het voorstel ingaan, maar staat er wel voor open. "Waarom niet?", reageert hij desgevraagd. Voor witte rook is het echter nog te vroeg. Of zoals Verstappen het zelf verwoordt: "We zullen zien."

Video: Een virtuele ronde over het vernieuwde Circuit Zandvoort