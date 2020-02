Testupdate 16u: Verstappen weer buiten na remproblemen

Halverwege de middagsessie heeft Max Verstappen slechts vijftien rondjes gereden. De Nederlander stond in het tweede uur weer enige tijd binnen en werd er door de Red Bull-monteurs gewerkt aan de remmen. Daarmee verloor Verstappen opnieuw een half uur. Na anderhalf uur kwam hij weer naar buiten voor een run van zes rondjes. Zijn snelste tijd staat momenteel op 1.17.340.

Volg de laatste testdag op de voet: Liveblog: De laatste Formule 1-wintertestdag

Charles Leclerc maakte een volledige Grand Prix-afstand aan het begin van de middag. Hij heeft in totaal 144 rondjes gereden en is daarmee voorlopig de meest productieve coureur op deze dag. Ook Sergio Perez, Carlos Sainz, Daniil Kvyat en Kimi Raikkonen hebben vandaag al meer dan 100 ronden gereden.

De snelste tijd van Daniel Ricciardo is vrijdagmiddag nog niet in gevaar gekomen. De Australiër gaf voor de middagsessie het stuur over aan teamgenoot Esteban Ocon.

Tussenstand F1-wintertest week 2 - vrijdag 16.00u: