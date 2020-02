Horner verbindt geen conclusies aan motorproblemen Mercedes

Zo moest Lewis Hamilton op donderdagmiddag zijn auto aan de kant zetten met een oliedrukprobleem, terwijl hij net aan een racesimulatie leek te zijn begonnen. De Brit kwam daarna niet meer in actie, waardoor hij op een schamele veertien ronden bleef steken. Niet bepaald wat je wil op de voorlaatste testdag. Voor vrijdag heeft Mercedes teruggegrepen naar een eerder gebruikte power unit, waarmee vorige week een probleem was maar die inmiddels was gerepareerd.

“Mercedes is de kampioen van de afgelopen zes jaar en zijn zeker nog de favoriet”, zei Horner tijdens de laatste testdag in Barcelona op een vraag van Motorsport.com. “Ze lijken hier ook sterk te presteren. En natuurlijk heb je liever problemen tijdens een test dan tijdens een race. De wintertests kunnen soms een verkeerd beeld geven, maar ik verwacht dit jaar uiteindelijk weer dezelfde teams vooraan.” De teambaas van Max Verstappen rekent er dus ook op dat Ferrari in de voorhoede meestrijdt. “Ferrari heeft de afgelopen dagen weinig van zichzelf te laten zien, maar ze lijken nu de boel een beetje open te draaien en het zou dom zijn om ze te onderschatten.”

Over de eigen kansen blijft Horner onverminderd positief. “Ik denk dat we een erg sterk team hebben”, sprak hij. “En we hebben een goede motorpartner, wat in het recente verleden het missende ingrediënt was. De relatie met Honda is afgelopen jaar enorm gegroeid, wat al in overwinningen en pole-positions heeft geresulteerd. Nu we het tweede jaar ingaan met Honda en de motor beter in het chassis geïntegreerd is, zijn onze verwachtingen natuurlijk hoger en onze doelen voor dit jaar zijn erg ook hoog. We beseffen dat we sterke tegenstanders hebben, maar ik denk dat er voldoende kwaliteit in het team aanwezig is om dit jaar er echt voor te kunnen gaan.”

Horner is alles bij elkaar erg te spreken over hoe de twee testweken op de Catalaanse omloop bij Red Bull zijn verlopen. “Ik denk dat we een redelijk positief voorseizoen achter de rug hebben”, aldus Horner. “We hebben vorige week erg veel gereden en deze week hebben we ons vooral gefocust op het verder ontwikkelen van de auto. Over het geheel genomen zijn de laatste paar dagen positief geweest. Vanmiddag moeten we de puntjes op de i gaan zetten als het gaat om de voorbereiding, maar alles bij elkaar zijn we tevreden over het voorseizoen tot zover.”

