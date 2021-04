Technisch directeur James vertrekt uit Formule 1

James stond in zijn tijd aan de basis van vele technische systemen en processen die de Formule 1 gemaakt hebben tot wat het vandaag de dag is. Zo was hij het brein achter de innovatieve uitzendcentra die de Formule 1 tegenwoordig gebruikt. James was bevlogen als het gaat om technologische innovatie en nam de sport bij de hand in tijden van crisis.

In 2019 speelde hij een belangrijke rol toen de Japanse GP bijna afgelast moest worden door de dreiging van een tyfoon. Het verplaatsen van het media- en technologiecentrum zorgde er uiteindelijk voor dat de wedstrijd door kon gaan. Een van de meest recente vondsten van James was de overgang naar het op afstand werken tijdens Grand Prix-weekenden. Dit werd een stuk belangrijker toen het coronavirus de kop opstak, maar zal voor de lange termijn grote invloed hebben op de Formule 1.

Na een reorganisatie van de media- en technologie afdelingen van de Formule 1, zijn de beide partijen tot een overeenkomst gekomen dat James aan het eind van volgende maand afscheid neemt.

In een reactie liet James weten trots te zijn op wat hij bereikt heeft met de sport: “Het is een privilege dat ik in mijn tijd in de Formule 1 heb mogen werken aan schitterende projecten. Met behulp van geweldige mensen vol passie, talent, creativiteit en doorzettingsvermogen hebben we mooie dingen neer kunnen zetten voor dit bedrijf”, aldus James. “Ik ben trots dat ik een schakel in dat geheel mocht zijn. Ik wil iedereen bedanken voor de steun, zeker ook de teams waar ik direct mee samengewerkt heb. Ik kijk uit naar wat de toekomst zal brengen, maar ik hoop dat ik mijn stempel op de Formule 1 gedrukt heb. Ik hoop dat het bedrijf en het personeel blijven werken aan geweldige producten waarmee de fans verwend worden.”

Formule 1-directeur Ross Brawn sprak zijn bewondering uit voor het werk van James. “Andrew is meer dan 25 jaar lang een pilaar geweest in de organisatie en zijn inbreng is van immense omvang geweest. We zouden zonder hem niet staan waar we vandaag de dag staan. Ik wil hem persoonlijk bedanken voor zijn tijd bij de Formule 1 en wens hem veel succes in de toekomst.”

Het is nog niet duidelijk wat de volgende stap in de carrière van James wordt, maar met zijn ervaring en kennis is hij een zeer aantrekkelijk persoon voor F1-teams.