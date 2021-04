Alonso verbaasd door vragen over leeftijd: "Ben nog niet zo oud"

Alonso keerde in Bahrein na twee jaar afwezigheid terug op de grid. De Spanjaard is inmiddels 39 jaar, al speelt die leeftijd volgens hem geen rol. "Ik weet dat de vragen continu over mijn leeftijd gaan, maar daar ben ik eigenlijk best verbaasd over. Zo oud ben ik nog helemaal niet", laat Alonso aan Motorsport.com weten. "De huidige wereldkampioen [Lewis Hamilton] die de sport al jarenlang domineert, is immers 36. Het is niet zo dat ik twintig jaar ouder ben of iets dergelijks."

2022 cruciaal, maar geen einddatum

Alonso heeft al eerder aangegeven dat hij mikt op succes onder het nieuwe reglement. De terugkeer van het grondeffect kan de rangschikking overhoop gooien en kansen bieden aan Alpine. 2022 wordt dan ook cruciaal, al heeft de tweevoudig wereldkampioen geen einddatum in gedachten. "Nee, niet echt. De Formule 1 is ook geen exacte wetenschap waarin je dingen goed kunt plannen. Ik probeer hier gewoon zoveel mogelijk van te genieten en ook zo hard mogelijk te werken om onze dromen te verwezenlijken. Ik wil deze comeback tot een succes te maken en races winnen, maar heb geen maximale tijd of hele specifieke doelen in mijn hoofd."

De coureur uit Oviedo dacht in eerste instantie aan een entree tegelijk met de introductie van het nieuwe F1-reglement. Door de coronacrisis is die technische omwenteling echter uitgesteld tot 2022 en is Alonso een jaar eerder van de partij. Alonso dacht zelf ook aan uitstel, maar heeft geen spijt van zijn keuze om nu alvast in te stappen voor een voorbereidingsjaar. "Ik wil het team vooral helpen met de belangrijke transitie van Renault naar Alpine en natuurlijk ook richting het nieuwe reglement. Met mijn ervaring en de kennis die ik heb verzameld, wil ik alvast momentum opbouwen bij dit team. We willen allemaal graag winnen, maar aan het eind van de rit mag er op zondag maar één team juichen. Dat is voor nu nog lastig, maar ik ben al tevreden als we samen doorgroeien - het team en ikzelf - zodat we in de komende jaren wel vooraan kunnen meedoen."

Invloed achter de schermen? "Ben slechts coureur"

Naast de komst van Alonso is er nog meer veranderd binnen de F1-tak van Renault. Zo heeft Cyril Abiteboul het veld moeten ruimen en staat er inmiddels een andere structuur met Davide Brivio en Marcin Budkowski aan het hoofd. De verandering is ingezet na de komst van Alonso, al ontkent de Spanjaard dat hij achter de schermen een vinger in de pap heeft gehad. "Ik ben alleen maar coureur." De deal om terug te keren, heeft Alonso trouwens nog wel met Abiteboul gesloten, al is er in dat opzicht ook maar weinig voor hem veranderd. "Ik refereer aan mijn vorige antwoord: ik ben slechts coureur. Het is waar dat Cyril vorig jaar nog teambaas was en dat Luca de Meo [Renault-topman] het management daarna heeft veranderd. Maar als coureur werk je zo goed mogelijk samen met alle bazen en doe je er alles aan om het team te helpen. Ik voelde me vorig jaar prima met Cyril en voel me ook prima met de goede structuur die we nu hebben. En als de veranderingen zijn doorgevoerd door onze topman, dan heeft hij daar ongetwijfeld een reden voor gehad."

VIDEO: De lange F1-carrière van Fernando Alonso in beeld