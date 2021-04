Op de begrafenis van Jim Clark, in april 1968, nam James Clark senior Dan Gurney even apart. De lange Amerikaan, winnaar van vier Formule 1-races, boog zich voorover naar de vader van zijn overleden collega. "Weet je, Jimmy vertelde me eens dat jij de enige coureur was die hij echt vreesde", fluisterde de rouwende vader. Hoe veel prijzen Dan Gurney door de jaren heen ook heeft gewonnen, een groter compliment heeft hij nooit meer gekregen.

Gurney reed elf seizoenen in de Formule 1. In die elf seizoenen won hij vier races, waarvan er drie golden als de eerste overwinning voor het team waar hij op dat moment reed. Zijn debuutzege in Frankrijk 1962 was de eerste overwinning voor Porsche als constructeur, zijn overwinning in Frankrijk 1964 was de eerste van Brabham en in de Belgische Grand Prix van 1967 behaalde hij in de prachtige Eagle T1G de eerste zege voor All American Racers.

Dan Gurney, Eagle AAR104-Weslake Photo by: Motorsport Images

Een belangrijk moment in de loopbaan van Gurney was de Nederlandse Grand Prix van 1960. In Zandvoort zorgde een falend rempedaal ervoor dat Gurney kansloos van de baan schoot en over de kop sloeg. Bij dat ongeluk werd een jonge toeschouwer die op een verboden plek stond, gedood. Gurney hield aan het ongeluk niet alleen een gebroken arm, maar ook een lang aanhoudend wantrouwen ten aanzien van monteurs over. Zijn BRM was slecht geprepareerd en het falen van de remmen was hier een directe oorzaak van. Gurney zou er zijn rijstijl op aanpassen; bij het aanremmen van een bocht trapte hij voortaan altijd eerst even voorzichtig het pedaal in, om te kijken of het allemaal wel goed werkte. Zijn voorzichtigheid met het rempedaal kwam overigens uitstekend van pas in de endurance races waarin hij deelnam. De remmen hielden het veel langer vol, omdat ze met veel meer zorg werden behandeld.

Naast vier zeges in de Formule 1, viel er veel meer te vieren voor Gurney. In 1967 boekte hij in de Ford GT40 een fraaie overwinning in de 24 uur van Le Mans. Zijn teamgenoot was een jonge A.J. Foyt, die als nieuwkomer over was gekomen om het eens te proberen in die prestigieuze Europese race, waar zoveel over te doen was. Foyt, geen liefhebber van voedsel dat hij niet kende, at weinig tijdens zijn periode in Frankrijk. "Laten we zeggen dat ik bepaald niet ben aangekomen", liet hij later weten.

Dan Gurney Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Gurney was niet alleen een verdienstelijk coureur, maar ook een innovator. Hij was de eerste die een zogenaamde full-faced helm gebruikte in een Formule 1-race. De Duitse Grand Prix van 1968 is natuurlijk de race waarin Jackie Stewart heerste in de mist, maar het was ook de race waarin Gurney voor het eerst de helm gebruikte zoals wij die nu kennen. Hij was ook de naamgever van de zogenaamde 'Gurney-flap', een aerodynamisch hulpmiddel dat achterop een vleugel geplaatst wordt.

Champagne

Een andere innovatie die Gurney naar de autosport bracht, was het spuiten met champagne. Plaats van handeling was het podium van Le Mans in 1967. Gurney en Foyt stonden samen op het podium en toen Gurney naar beneden keek, zag hij er allerlei journalisten staan, die hem en Foyt in de aanloop naar de race nog de grond in hadden geschreven. Men verwachtte dat de twee Amerikanen elkaar de tent zouden uitvechten en de auto in de bomen zouden parkeren. In plaats daarvan werd de race afgetekend gewonnen en vond Gurney het tijd voor een wraakactie. Hij schudde met de fles en spoot het journaille onder de champagne. De bewuste fles heeft jarenlang bij Gurney thuis gestaan.

Podium Le Mans: winnaars A.J. Foyt en Dan Gurney met fles champagne Photo by: Motorsport Images

Gurney won races in de Formule 1, IndyCar, NASCAR en de 24 uur van Le Mans en mag met recht een autosportlegende genoemd worden.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 15 januari 2018, daags na het overlijden van Gurney.