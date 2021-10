Het bestuur van de regio New South Wales is een bid aan het voorbereiden om de Grand Prix van Australië naar Sydney te halen. Dat meldt de lokale tv-zender Seven Network. Het plan draait om een Monaco-achtig stratencircuit rondom de wereldberoemde haven van de metropool. Volgens de berichtgeving zijn er “gesprekken gaande op zeer hoog niveau” om de Australische Formule 1-race aan boord te halen. New South Wales zou bereid zijn om tientallen miljoenen in grote evenementen te steken om het herstel na de coronacrisis te bespoedigen. Australië heeft een streng coronabeleid gevoerd, met maandenlange lockdowns voor volledige gebieden en nauwelijks mogelijkheden om het land in te komen of te verlaten. Om de boel vlot te trekken en de toeristenstroom weer op gang te brengen, zou dit plan gerealiseerd moeten worden.

7News meldt dat betrokkenen bevestigd hebben dat er gesprekken gaande zijn, maar zij willen pas publiekelijk over de plannen praten als de haalbaarheid van een nieuw stratencircuit uitgebreid onderzocht is. Het permanente Sydney Motorsport Park ten westen van de stad zou ook een optie kunnen zijn voor de GP, al geeft men de voorkeur aan een ‘Australische versie van de fameuze Monaco-race’.

De grootste stad van het land heeft al tweemaal eerder geprobeerd de Formule 1-ronde weg te kapen. In 2010 lag er een plan voor een nachtrace in Homebush, in 2015 werd er rondom de verkiezingen gesproken over een GP in de stad.

Een F1-race in Sydney kan op z’n vroegst in 2026 op de kalender komen, aangezien de Australian Grand Prix in Melbourne een contract tot eind 2025 op zak heeft. Melbourne organiseert de race al sinds 1996, al vond de GP de voorbije twee jaar niet plaats door de coronapandemie.

In 2005 gaf Mark Webber met zijn Williams-BMW een demo in Sydney.

Williams-BMW event in Sydney: Mark Webber met een Williams F1 BMW FW26 over de Sydney Harbour Bridge Foto: BMW AG