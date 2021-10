Fittipaldi onder de indruk van constantheid Verstappen en Red Bull

Na zeven seizoenen van Mercedes-dominantie is het dit jaar ongemeen spannend in de Formule 1. Max Verstappen en Lewis Hamilton doen in 2021 weinig voor elkaar onder en wisselen elkaar bovenaan in het kampioenschap geregeld af. In Turkije kwam de Nederlander terug aan de leiding in het klassement door tweede te worden, terwijl de Brit na het nemen van een motorpenalty genoegen moest nemen met de vijfde plaats.

Op de vraag of hij al een idee heeft wie er dit jaar met de titel vandoor gaat, laat Emerson Fittipaldi tijdens een door Kelbet.nl georganiseerd interview weten: “Dat is een ontzettend moeilijke vraag om te beantwoorden, maar als je kijkt naar hoeveel ronden Max dit jaar aan de leiding heeft gelegen, dan is dat erg indrukwekkend. Hij heeft veel meer ronden aan de leiding gereden dan Lewis.” Verstappen lag tijdens de eerste zestien races in 2021 469 ronden aan kop, Hamilton ging ‘slechts’ 133 ronden aan de leiding. “Dat toont aan dat hij op verschillende banen en onder verschillende omstandigheden heel competitief is. Maar ik weet zeker dat Lewis en Mercedes hard zullen werken om dit jaar te kunnen winnen. De komende paar races worden geweldig om naar te kijken.”

“Als je naar de cijfers kijkt, dan is Max dit jaar consistenter”, vervolgt de 74-jarige Braziliaan. “Het gaat er nu om dat hij elke race aan de finish komt en dan bij voorkeur in de top-drie. Dat geldt trouwens voor beide coureurs. Ze moeten elke race over de eindstreep komen en in de top-drie finishen om voldoende punten te scoren. Ze kunnen zich geen uitvalbeurt veroorloven. Zodra ze een race niet finishen, hebben ze een probleem.” Fittipaldi ziet ook goede progressie bij Red Bull Racing. “Ze hebben dit jaar een auto die op elke baan zeer goed is. Ze zijn op verschillende banen snel en competitief. Ik denk dat ze dit jaar over alle circuits genomen competitiever zijn dan Mercedes. Ze zijn constanter. Altijd snel. Voor zover ik dat als buitenstaander kan beoordelen.”

Verstappen liet onlangs weten dat zijn leven niet er niet anders van zal worden als hij dit jaar geen kampioen zou worden. Fittipaldi: “Ik weet niet precies wat hij gezegd heeft, maar als je op het niveau van Lewis en Max zit, dan weet je dat als het dit jaar niet goed uitpakt, je volgend jaar een nieuwe kans hebt om snel te gaan en competitief te zijn. Hij weet dat dit niet zijn laatste kans op een kampioenschap zal zijn. Naarmate een sporter meer ervaring krijgt, wordt hij beter in het omgaan met frustrerende situaties. Dus als hij dit jaar niet wint, dan weet hij dat hij volgend jaar weer een kans heeft. Het zal voor hem daarom niet gelijk het einde van de wereld betekenen.”