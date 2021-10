Verstappen over tweede plek in WK: “Leven wordt er niet heel anders van”

Nog zeven races en dan zit in het Formule 1-seizoen 2021 erop. Ondanks dat het einde van het kampioenschap met rasse schreden nadert, is de sfeer in Red Bull Racing niet meer gespannen dan anders, zo vertelt Max Verstappen op de donderdag voor de Turkse Grand Prix aan onder andere Motorsport.com. “Het is hetzelfde als altijd”, zegt hij tijdens de persconferentie. “We zijn erg relaxed maar ook erg gefocust. Natuurlijk willen we winnen, het hele team winnen. Die mentaliteit is zeker aanwezig. Maar je kan niks forceren en er is niets waarover je zou moeten lopen stressen, want we doen altijd ons uiterste best en dat zal dit weekend niet anders zijn.”

Dat het seizoen over tien weken alweer voorbij is, daar is Verstappen zelf niet mee bezig. “Ik denk daar er eerlijk gezegd niet al te veel aan”, meldt hij. Van een speciale voorbereiding op de laatste serie races is dan ook geen sprake. Lachend: “Ik weet wanneer ik moet racen en zal ervoor zorgen dat ik er ben.”

Verstappen maakt vooralsnog een zeer ontspannen indruk dit jaar. “Ik doe altijd mijn best en weet dat mijn team ook altijd zijn best doet”, zegt hij daarover. “Als dat aan het einde van het jaar betekent dat we eerste zijn geworden, dan is dat natuurlijk een fantastische prestatie en dat is ook hetgeen waarvoor het allemaal doen. Maar ook als we tweede worden, hebben we in mijn ogen nog steeds een geweldig seizoen gedraaid en aan het einde van het verhaal zal mijn leven daar ook niet heel anders van worden. Ik geniet van wat ik doe en vind dat ook een erg belangrijk iets.”

Red Bull en Verstappen kunnen dit jaar een einde maken aan een indrukwekkende reeks wereldtitels van Mercedes, maar volgens de Limburger is het zinloos om daar extra over te lopen stressen. “Je moet er niet te veel druk op leggen. Ik weet dat mijn team doet wat zij kan en datzelfde verwachten ze van mij. Ik doe altijd mijn best om er het maximale uit te halen en we zijn volledig toegewijd om er samen een succes van te maken. Maar je kan niets forceren. Je kan alleen maar hard werken met elkaar en dan komen we er aan het einde van het jaar wel achter waar we staan, of dat goed genoeg is geweest voor de eerste of tweede plaats.”

