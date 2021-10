Perez: “Austin en Mexico goede circuits voor Red Bull Racing”

Na een ietwat tegenvallende periode zonder podiumplaatsen en aansprekende resultaten keerde Sergio Perez tijdens de Turkse Grand Prix terug op het podium. Onder verraderlijke omstandigheden wist hij aanvallen van Lewis Hamilton af te slaan en Charles Leclerc te passeren, waardoor hij op de derde positie eindigde. Het was voor de Red Bull-coureur zijn derde podiumplek van het seizoen, nadat hij eerder won in Azerbeidzjan en derde werd in Frankrijk.

Het succesje in Turkije zorgt ervoor dat Perez met een goed gevoel naar Austin afreist voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. “Ik voel me op dit moment geweldig, ik kan niet wachten om weer in de auto te stappen en ik kijk enorm uit naar het weekend. Ik denk dat Mercedes in de laatste vier, vijf races erg sterk is geweest en wij waren niet in staat om dezelfde snelheid te halen”, erkent hij in zijn vooruitblik op de race op het Circuit of the Americas. Hij verwacht echter ook dat de kaarten in Texas anders geschud zullen zijn. “Ik denk dat Austin en Mexico goede circuits zullen zijn voor ons en jullie gaan zien dat wij sterkere prestaties gaan produceren.”

De GP van de Verenigde Staten voelt voor Perez als een tweede thuisrace vanwege de warme ontvangst die hij er krijgt en dus kijkt hij uit naar het aankomende raceweekend. “Ik hou ervan om naar de VS te komen. Er zal dit weekend veel steun voor mij en het team zijn, dus ik hoop het publiek en de mensen in Mexico een plezier te doen. Dit is voor mij het meest speciale deel van het seizoen met de Amerikaanse Grand Prix en daarna mijn thuisrace in Mexico.” Ook merkt Perez op dat de Formule 1 bezig is aan een opmars in Noord-Amerika. “Ik heb nu enkele jaren in de VS geracet en zie dat de passie voor de sport hier groeit. Dat is geweldig. Zelfs vijf jaar terug was het niet zo populair als nu, dus ik denk dat de Formule 1 alleen maar gaat groeien omdat we een geweldige sport hebben.”

De Formule 1 is inmiddels beland bij de slotfase van het seizoen 2021. Terwijl er nog zes races te gaan zijn, weet Perez al dat hij volgend jaar ook in dienst van Red Bull racet. Hoewel het gewenningsproces nog altijd bezig lijkt te zijn, is hij tevreden over de samenwerking met het team. “We werken als groep erg goed samen en ik kijk uit naar de rest van het seizoen. Dit is een belangrijke race voor ons en ik kijk er enorm naar uit. Dat geldt voor het hele team. Hopelijk kan ik in Austin opnieuw op het podium staan.”