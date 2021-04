AlphaTauri maakte in de eerste fase van het F1-seizoen 2021 indruk met goede optredens van Pierre Gasly en nieuwkomer Yuki Tsunoda. De Fransman kwalificeerde zich in beide races als vijfde, al kon hij dat door een aanrijding en een verkeerde bandenkeuze nog niet omzetten in een klinkend resultaat. Toch lijkt de kleine renstal uit Faenza sterker dan rivalen Alpine en Aston Martin. Ondanks de goede vorm en de doelstellingen houdt men vast aan het ontwikkelingsplan. Dat houdt in dat naarmate het seizoen vordert steeds meer aandacht uitgaat naar de nieuwe bolide voor 2022, ongeacht de prestaties en positie in het WK.

Volgens Jody Egginton, technisch directeur van AlphTauri, is het team dit jaar uitgegroeid tot een sterke middenmoter. De formatie eindigde vorig jaar nog op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap maar legt de lat voor 2021 hoger: “Ons doel is om ons te mengen in de strijd om de vijfde plaats in het kampioenschap”, aldus Egginton. “Het is nog te vroeg om te zeggen of we daartoe echt in staat zijn. Ik heb wel het gevoel dat de auto competitiever is dan vorig jaar. In de winter hebben we de meeste technische doelen behaald. Die waren gericht op het verkleinen van het gat en de auto beter te laten presteren in een breder window. Ik ben niet naïef genoeg om nu te zeggen: ‘Let op, wij gaan iedereen eens laten zien hoe het moet’, want dat is niet het geval. Maar we lijken op dit moment een stap gezet te hebben.”

Elk jaar beter worden

De meeste teams verdelen de tijd en energie tussen het ontwikkelen van de huidige wagen en het ontwerp van de nieuwe bolide voor 2022. Egginton en AlphaTauri houden, ondanks de huidige vorm, vast aan het plan dat in de wintermaanden opgesteld is. Op de vraag of een wijziging van de plannen overwogen wordt, zei de technisch directeur: “Om eerlijk te zijn zit dat niet in mijn hoofd. Het seizoen 2022 is een enorm project. Persoonlijk, als leider van de technische afdeling, denk ik niet dat er compromissen voor de wagen van volgend jaar gesloten kunnen worden. Die wagen moet er staan. De uitdaging is om te maximaliseren wat we met de huidige versie doen, gezien de middelen die we beschikbaar hebben en aangezien we middelen gaan overhevelen naar dat project. Ik heb niet het gevoel dat we in een positie kunnen verkeren waarin we meer focus leggen op 2021, nee. Het is voor alle teams een kwestie van balanceren. Een aanzienlijk deel van onze technische groep is al bezig met de nieuwe wagen. We willen elk jaar beter worden. Het ziet ernaar uit dat we dit jaar beter zijn dan vorig jaar, en vorig jaar was beter dan het jaar ervoor. Datzelfde geldt voor ’22. We willen de volgende stap maken. Ik heb niet het idee dat het geaccepteerd wordt als we een ommekeer maken die ten koste gaat van volgend jaar.”