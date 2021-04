Horner: Mercedes heeft de beste papieren voor Portugal en Spanje

Dat voorspelt tenminste Red Bull-teambaas Christian Horner in zijn vaste vooruitblik op het raceweekend. Vorig jaar werd Max Verstappen derde op het Algarve International Circuit, achter beide Mercedessen van racewinnaar Hamilton en Bottas op P2.

Hoewel Red Bull dit jaar veel dichter bij Mercedes in de buurt lijkt te zitten, verwacht Horner dat het kampioensteam uit Brackley toch de favoriet zal zijn. Niet alleen in de Algarve overigens, maar ook een week later in Barcelona, waar op 9 mei de Grand Prix van Spanje wordt verreden. “We gaan naar Portugal en vervolgens Spanje. Dat zijn allebei geweldige circuits, maar wel circuits waarvan we – gebaseerd op de gegevens van vorig jaar – kunnen verwachten dat de sterke punten van Mercedes het beste naar voren zullen komen.”

Portimao keerde vorig jaar vrij onverwachts terug op de kalender, nadat links en rechts andere circuits vanwege de coronapandemie waren afgevallen. Het circuit was nieuw voor de teams en coureurs en vlak voor de Portugese Grand Prix nog even van een nieuwe toplaag voorzien. Niet ideaal, stelt Horner die wel fan is van de lay-out van het circuit. “Portimao was vorig jaar een prima aanvulling op de kalender. Hopelijk is de baan nu een beetje ingesleten, want het nieuw geasfalteerde circuit was erg glad. Barcelona is natuurlijk de benchmark. We hebben allemaal zoveel data van dat circuit, het zal interessant zijn om te zien wie daar als beste uit de bus komt.”

Horner weigerde tot nog toe – op basis van slechts twee races – een duidelijke titelkandidaat titel aan te wijzen, maar verwacht dat er na de komende double-header iets meer gezegd kan worden over de ware krachtsverhoudingen. “Ik heb veel zin in deze beide races. Je kunt er zeker van zijn dat we vol energie en motivatie zitten. Als we Mercedes op deze circuits een beetje onder druk kunnen zetten, belooft dat veel goeds voor de rest van het jaar. Ik heb altijd gezegd dat we vier races nodig hebben om een duidelijk beeld van de vorm te krijgen, dus dit is de lakmoesproef”, besluit de Engelsman.