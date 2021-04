Formule 1 niet van plan bij elke Grand Prix sprintrace te houden

De teams gingen maandag definitief akkoord met het plan om dit seizoen tijdens drie races de zaterdagse kwalificatie te vervangen door een korte race van 100 kilometer. De uitslag van die race bepaalt de startopstelling voor de ‘echte’ Grand Prix op zondag. De eerste twee sprintraces zullen plaatsvinden op Silverstone en Monza, de derde locatie moet nog bepaald worden.

Formula One Management (FOM) dringt al langer aan op een aanpassing van het raceweekend, met name vanwege de tegenvallende kijkcijfers op de vrijdagen en zaterdagen. Een kwalificatie op vrijdag en een sprintrace op zaterdag zouden die cijfers moeten opkrikken, maar FOM-autosportdirecteur Ross Brawn laat weten dat het niet waarschijnlijk is dat het format – mocht het succesvol blijken – in de toekomst bij alle Grands Prix wordt ingevoerd.

'Grand Slam-evenementen'

De voormalig teambaas verwacht dat de Formule 1 de sprintraces vanaf 2022 alleen zal invoeren op specifiek gekozen locaties. “Ik weet niet zeker of dit format in Monaco zou kunnen werken,” zegt Brawn op de officiële website van de F1. “We overwegen deze weekends als een soort van ‘Grand Slam-evenementen’ over het seizoen te verspreiden, iets anders dus. Ik denk niet dat we dit het hele seizoen moeten doen. Ik denk dat het een beperkt aantal races zal worden, maar dat moet nog worden besloten.”

Hoewel de stemming over het experiment unanieme steun kreeg van teams, FOM en FIA, blijven de fans sceptisch. Brawn is echter duidelijk. Hij is van mening dat het hoog tijd werd dat het format werd aangepast en dat er in het huidige plan nadrukkelijk rekening is gehouden met de wensen van de teams. “Een van de uitdagingen was het vinden van een format dat de juiste balans bood tussen de mogelijkheid om op vrijdag en zaterdag spanning te hebben met een kortere race, maar [tegelijkertijd] niets af te doen aan het hoofdmenu op zondag”, verdedigt Brawn het plan. “We moesten dat evenwicht vinden. Iedereen had een andere mening over hoe het eruit moest komen te zien. Het ging ook om het vinden van een economische en logistieke oplossing, om de impact op de teams te beperken. Zij willen dit evenement, maar ze hebben met enorme uitdagingen te maken en we moesten een oplossing vinden zonder het evenement in gevaar te brengen.”

Tot slot is er ook nadrukkelijk rekening gehouden met de mening van de coureurs, benadrukt Brawn. “De coureurs staan open voor dit format. En dat is eigenlijk het enige dat we van ze vragen: Dat ze hier voor openstaan, zodat we dit kunnen evalueren en vervolgens kunnen beslissen of het in de toekomst een onderdeel wordt van het F1-seizoen. Als het niet werkt, dan steken we onze handen op en denken we er nog eens over na.”