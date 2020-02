Grand Prix van Japan eerder van start in 2020

De race op Suzuka begon in 2019 om zeven uur 's ochtends Nederlandse tijd, maar F1-fans zullen nu een uurtje eerder de wekker moeten zetten als ze niets live willen missen. De data van de Grand Prix van Japan was op de Formule 1-kalender van 2020 al ingevuld - deze verscheen op 10 januari - maar de tijden van dit raceweekend stonden nog niet vast.

Nu is gebleken dat naast enkele andere GP's ook de starttijd van Japan verschuift. De achttiende ronde in het kampioenschap zal dus op 11 oktober om 06.10 uur Nederlandse tijd beginnen. Eerder kwam de aankondiging dat de Britse GP is verschoven van 15.10u naar 16.10u Nederlandse tijd. De Amerikaanse GP zal ook een uur later beginnen, dit jaar gaan de lichten om 21.10u Nederlandse tijd op groen.

Naast de Japanse GP op zondag zullen ook de trainingsessies op vrijdag een uur later beginnen dan vorig jaar. Hieronder het volledige overzicht van de starttijden in 2020.

Starttijden Formule 1 Grands Prix 2020:

Grand Prix Datum VT1 VT2 VT3 Kwalificatie Race (lokale tijd) Zonsondergang Australië 13-15 maart 12:00-13:30 16:00-17:30 14:00-15:00 17:00-18:00 16:10 19:39 Bahrein 20-22 maart 14:00-15:30 18:00-19:30 15:00-16-00 18:00-19:00 18:10 17:46 Vietnam 3-5 april 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:12 China 17-19 april 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:25 Nederland 1-3 mei 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:10 Spanje 8-10 mei 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:58 Monaco* 21-24 mei 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:58 Azerbeidzjan 5-7 juni 13:00-14:30 17:00-18:30 14:00-15:00 17:00-18:00 16:10 20:08 Canada 12-14 juni 11:00-12:30 15:00-16:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:10 20:44 Frankrijk 26-28 juni 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:39 Oostenrijk 3-5 juli 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:58 Engeland 17-19 juli 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:12 Hongarije 31 juli-2 augustus 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:15 België 28-30 augustus 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:24 Italië 4-6 september 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 19:50 Singapore 18-20 september 16:30-18:00 20:30-22:00 18:00-19:00 21:00-22:00 20:10 19:01 Rusland 25-27 september 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:08 Japan 9-11 oktober 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 13:10 17:24 Amerika** 23-25 oktober 11:00-12:30 15:00-16:30 13:00-14:00 16:00-17:00 14:10 18:50 Mexico 30 oktober-1 november 11:00-12:30 15:00-16:30 10:00-11:00 13:00-14:00 13:10 18:02 Brazilië 13-15 november 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:29 Abu Dhabi 27-29 november 13:00-14:30 17:00-18:30 14:00-15:00 17:00-18:00 17:10 17:33



*Vrije training op donderdag

**Zomertijd stopt in Europa op zaterdagnacht/zondagochtend