Marko over vermeende eisen Hamilton: "Alleen Ferrari betaalt dat"

Het huidige contract van Hamilton loopt eind 2020 af. Het leidde allereerst tot speculaties over de toekomst van zowel de zesvoudig wereldkampioen als ook van zijn werkgever. Met een eigen Formule E-team en een motorendeal met McLaren heeft Mercedes zichzelf immers de mogelijkheid gegeven om vrij soepel uit de koningsklasse te stappen. Maar de recente contractbesprekingen tussen Hamilton en het Zuid-Duitse merk wijzen wel degelijk op een langer verblijf in de Formule 1.

Daarmee is alle speculatie overigens nog lang niet van de baan. Dat verschuift simpelweg naar de contractbesprekingen zelf. En meer specifiek naar de (salaris)eisen van Hamilton. Die zouden door het opgewaardeerde contract van Verstappen ook weer enigszins zijn verhoogd. Volgens het Duitse Autobild zou het om een vast bedrag van zo'n zestig miljoen dollar per jaar gaan, dat met winstpremies kan oplopen tot een slordige negentig miljoen dollar.

En juist daar begint de schoen enigszins te wringen, zo ziet ook Red Bull-topadviseur Helmut Marko. "Ik geloof dat geen enkel team, ook Mercedes niet, bereid is om dergelijke bedragen aan een coureur uit te geven. Behalve Ferrari dan." De Scuderia is volgens Marko als enige formatie bereid om diep in de buidel te tasten voor gevestigde kampioenen, zoals men dat in Maranello eigenlijk altijd al heeft gedaan.

De financiële eisen vindt Marko an sich overigens niet wereldvreemd. "Lewis is een zesvoudig wereldkampioen. Hij is zowel sportief als ook marketingtechnisch zeer belangrijk voor Mercedes. En ik denk dat hij zich zeer goed van die waarde bewust is en dus een dergelijke beloning vraagt. Met premies voor GP-zeges en wereldtitels erbij kan hij inderdaad op dat bedrag uitkomen", refereert Marko nogmaals aan de genoemde negentig miljoen dollar per jaar.

