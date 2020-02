Massa: 2020 wordt bepalend jaar voor Vettel

Afgelopen jaar vocht vedette Sebastian Vettel het uit met Charles Leclerc, die op 21-jarige leeftijd naar Ferrari promoveerde. Al in het eerste seizoen dat de twee heren elkaars teamgenoten werden, groeiden de spanningen en ging het meerdere keren mis tijdens de raceweekenden, door een gebrek aan communicatie en samenwerking. Geen van beide wil zich schikken in een rol als tweede coureur, waardoor de sfeer binnen Ferrari meermaals het kookpunt bereikte. De dubbele uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Brazilië is daar het meest duidelijke voorbeeld van.

Hoewel Leclerc van mening is dat Vettel in de races de overhand heeft, is er volgens Felipe Massa, die zelf van 2006 tot en met 2013 voor Ferrari reed, geen twijfel mogelijk wie van het duo het meest waardevol is de komende jaren. "Ik denk dat dit seizoen zal uitwijzen welke richting Ferrari op wil. Charles heeft al bewezen dat hij de toekomst is voor zijn team, een coureur die al een contract voor vijf jaar heeft gekregen. Deze langdurige overeenkomst laat zien dat ze in hem geloven, terwijl Ferrari dit jaar zal gaan evalueren wat het met Sebastian moet doen, of ze hem volgend jaar ook houden of niet. We moeten wachten tot het seizoen begint om te ontdekken hoe alles zich zal ontvouwen", aldus de 38-jarige Braziliaan.

De impact die Leclercs zegetocht in 2019 op Ferrari en Vettel had

Met medewerking van Federico Faturos