Doe de ‘shoey’ thuis met de wijnkaraf van Daniel Ricciardo

Het lijkt misschien op een late 1-aprilgrap, maar niets is minder waar. McLaren F1-coureur Daniel Ricciardo heeft een wijnkaraf in de vorm van zijn raceschoen uitgebracht. De vraagprijs? Een kleine 700 dollar. Maar dan kan je wel op ieder gewenst moment zelf een echte shoey doen. Met champagne of wijn die een stuk beter smaakt dan uit een stinkende, gebruikte raceschoen…

De wijnkaraf is wel flink aan de prijs. Dat komt doordat het een zeer beperkte oplage is, die met de hand gemaakt wordt in Sydney. De karaf wordt geleverd met een genummerde opbergzak, een echtheidscertificaat en een brief van Daniel Ricciardo zelf.

De echte liefhebbers kunnen meteen een doosje wijn meebestellen. Ricciardo heeft vorig jaar in samenwerking met St. Hugo Wines een eigen rode wijn op de markt gebracht. In de komende periode lanceert de Australiër nog eens twee andere soorten.