De la Rosa lovend over Verstappen: “Rijdt als ware wereldkampioen”

Het Formule 1-seizoen 2022 is begonnen met twee spannende gevechten om de overwinning, in beide gevallen tussen Charles Leclerc en Max Verstappen. Ronde 1 in Bahrein ging naar de Ferrari-coureur, de regerend wereldkampioen antwoordde met winst in Saudi-Arabië. Daarmee wordt de lijn van 2021 voortgezet, toen Verstappen geregeld in rechtstreekse duels om de overwinning vocht met Lewis Hamilton. Destijds ging dat gepaard met het nodige ellebogenwerk van beide kanten, wat resulteerde in botsingen op Silverstone, Monza en in Jeddah. Botsingen die in de duels van Verstappen en Leclerc tot nu toe zijn uitgebleven.

Met Verstappen als constante factor in de gevechten van beide seizoenen wordt de vraag gesteld of de Nederlander dit jaar op een andere manier racet. Voor Pedro de la Rosa is dat duidelijk: “Dat doet hij absoluut. Hij racet nu als een ware wereldkampioen. Hij racet anders omdat hij dat moet, hij verdedigt zijn kroon en hij moet aan de punten denken.”, luidt de duidelijke conclusie van de voormalig coureur van Arrows, Jaguar, McLaren, Sauber en HRT in de podcast F1 Nation. Die verandering in houding tijdens het racen heeft volgens De la Rosa niets te maken met het feit dat hij het nu niet tegen Hamilton, maar tegen Leclerc opneemt. In zijn ogen is het een kwestie van de positie waarin hij zich bevindt.

Vorig jaar was Verstappen de uitdager van heersend kampioen Hamilton. Daar waar Hamilton een actie af en toe niet doorzette omdat met het kampioenschap in het hoofd de race wilde uitrijden of punten wilde scoren, leek Verstappen meer risico’s te willen nemen. Mocht Mercedes de weg naar voren weer vinden, dan verwacht De la Rosa in 2022 precies het omgekeerde. “Lewis zal dan enorm agressief rijden tegen Max, terwijl Max meer aan het kampioenschap denkt. Hij zal een andere versie van zichzelf zijn en racet dan tegen Lewis op dezelfde manier als dat hij tegen Leclerc strijdt. Dat doet hij denk ik niet omdat het Leclerc is, die hij uit het karten kent en daarom wellicht een andere aanpak nodig heeft. Het is simpelweg omdat hij nu rijdt als een echte wereldkampioen.”