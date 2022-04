Verstappen: "Aanpassingen Albert Park zullen groot verschil maken"

Na zijn overwinning in Saudi-Arabië reist Max Verstappen als derde in de WK-stand af naar Australië. De regerend wereldkampioen kijkt door zijn nulscore in Bahrein tegen een achterstand van twintig punten aan op WK-leider Charles Leclerc, maar weet dat er voldoende potentie in zijn RB18 zit. Die potentie moet de Limburger dit weekend aan zijn tweede podium in Melbourne helpen. Winnen lukte in het fraaie Albert Park nog nooit, zijn derde stek uit 2019 staat nog altijd als beste resultaat.

Daarbij moet natuurlijk wel worden aangetekend dat dat de Formule 1 de afgelopen twee seizoenen niet Down Under heeft geracet. In 2020 was het hele circus weliswaar paraat, maar ging er op het allerlaatste moment een streep door het raceweekend. Doordat de Australische GP vorig jaar eveneens ontbrak op de kalender kijken de coureurs zeer uit naar een hernieuwde kennismaking met Melbourne. "Ik kijk er enorm naar uit om weer in Australië te zijn, ja, het is alweer even geleden...", concludeert ook Verstappen in zijn voorbeschouwing. "De sfeer is er in ieder geval altijd goed."

Het effect van de aangepaste lay-out

Anno 2022 is het bovenal uitkijken naar de aanpassingen aan het circuit. Met name de tweede sector is op de schop gegaan om de amusementswaarde naar een hoger plan te tillen. "Het wordt interessant om de updates aan het circuit te zien. Ik denk dat die veranderingen best wel een groot verschil zullen maken, vooral vanaf bocht zes, waar de grootste ingreep te vinden is." In de tweede sector heeft de organisatie onder meer de oude bochten 9 en 10, die samen een langzame chicane vormden, weggehaald en vervangen door een meer vloeiende lijn. Het maakt ook meteen ruimte voor een extra en dus vierde (!) DRS-zone op het circuit.

"Er zouden door de nieuwe lay-out meer inhaalmogelijkheden moeten ontstaan en dat is altijd positief", vervolgt Verstappen. "Daarnaast is het interessant om te zien hoe onze auto presteert in Australië. De baan kan zeker in het begin van het weekend behoorlijk vuil en stoffig zijn." Met die laatste woorden refereert Verstappen aan het feit dat overgrote delen van het circuit normaliter als openbare weg fungeren. Doordat de omloop opnieuw is geasfalteerd, verwacht Pirelli in de eerste sessies nog minder grip dan normaal. "Maar hopelijk kunnen we als team wel weer een soepel weekend hebben. Laten we zien wat er op zondag gebeurt", zo besluit de man met startnummer 1.