Perez dankbaar voor Red Bull-kans: “Hoop ik al op sinds F1-debuut”

Perez hoorde eerder dit jaar op ietwat vreemde wijze – in een hotelkamer naast hem – dat hij in 2021 niet meer bij Racing Point terecht zou kunnen. De coureur uit Guadalajara zat daarna lange tijd in onzekerheid en sprak al hardop over een sabbatical, maar uiteindelijk is plan A 'gewoon' werkelijkheid geworden: instappen bij Red Bull. “Ik ben Red Bull extreem dankbaar voor deze kans, om in 2021 bij Red Bull Racing te mogen rijden”, laat hij in een eerste reactie weten.

“Ik hoop al sinds mijn debuut in de Formule 1 op de mogelijkheid om voor een team te rijden dat voor de titel vecht”, vervolgt hij. Die kans is er overigens al wel eerder geweest, al heeft Perez zelf een zitje bij Ferrari (voor 2013) laten lopen. In plaats daarvan koos hij voor meer zekerheid bij McLaren, hetgeen met de kennis van nu een verkeerde keuze is geweest. Via een lang dienstverband bij Force India – tegenwoordig Racing Point – belandt hij volgend jaar alsnog in de top van de koningsklasse.

“Het zal een erg trots moment voor mij zijn om samen met Max in die Red Bull-kleuren op de grid te staan”, kan de 30-jarige Perez zijn geluk overduidelijk niet op. “Je kunt erop vertrouwen dat ik volgend jaar de volledige focus heb en dat ik echt alles zal geven. Het team beschikt over dezelfde winnaarsmentaliteit die ik ook heb. Ik weet dat ik hier ben om te presteren en om het team te helpen in de strijd om een nieuwe titel.”