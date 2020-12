Red Bull kiest voor Perez: "Hebben er lang en goed over nagedacht"

Albon wist in het Formule 1-seizoen 2020 niet bepaald te overtuigen. De coureur met startnummer 23 toonde in Abu Dhabi weliswaar een teken van leven, maar dat is niet afdoende gebleken. Over het hele seizoen genomen was het gat ten opzichte van Max Verstappen te groot en wist hij zich niet te mengen in de strijd met Mercedes. Dat is voor Helmut Marko, Dieter Mateschitz en Horner reden genoeg gebleken om Albon aan de kant te schuiven.

Opvallend is echter dat het rijdersvraagstuk behoorlijk lang in beslag heeft genomen. Zo heeft men Albon nog lange tijd de hand boven het hoofd gehouden en het einde van het voorbije Formule 1-seizoen afgewacht. “Alex is een waardevol lid van ons team. We hebben dan ook lang en goed over dit besluit nagedacht”, laat teambaas Horner in een eerste reactie weten. “We hebben onze tijd genomen om alle relevante data en ook alle prestaties te evalueren.”

“Op basis daarvan hebben we besloten dat Sergio Perez de juiste man is om volgend jaar naast Max Verstappen te zetten. We kijken er zeer naar uit om hem in ons team te verwelkomen.” Dit betekent ook meteen dat Albon een stapje terug moet doen. Motorsport.com heeft vernomen dat de coureur vrijdagmiddag, vlak voordat de aankondiging naar buiten is gebracht, pas op de hoogte is gesteld door het team. “Maar Alex blijft wel een belangrijk onderdeel van ons team als test- en reservecoureur. Daarbij ligt de focus grotendeels op de nieuwe reglementen van 2022. We willen hem ook graag bedanken voor zijn inzet en bijdrage.” Eerder gaf Horner al aan dat Albon niet terug kan naar AlphaTauri, daar is vanwege Pierre Gasly en F2-promovendus Yuki Tsunoda geen plaats meer.

VIDEO: Jos Verstappen over de potentie van Red Bull in 2021