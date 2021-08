Perez mag Belgische GP starten vanuit pitstraat na crash

Perez crashte op een setje full wets toen hij met zijn RB16B op weg was naar de startopstelling. Het leek einde oefening voor de Mexicaan, die het circuit van Spa-Francorchamps zelfs al wilde verlaten. Christian Horner sommeerde hem echter om te blijven, aangezien er nog een kans bestond dat hij toch mag racen. Door de extreme omstandigheden in de Belgische Ardennen is de actie namelijk beperkt gebleven tot slechts twee verkenningsrondjes achter de safety car.

Red Bull heeft bij de FIA betoogd dat de race daardoor nog niet formeel is gestart en dat Perez dus mag instromen als de schade aan zijn rechter voorwielophanging op tijd zou worden gerepareerd. Dat laatste is inmiddels het geval. De schermen zijn voor de pitbox van Red Bull weg en Perez heeft zijn monteurs inmiddels bedankt voor het "fenomenale werk".

In artikel 38.1 van het sportieve reglement van de FIA staat namelijk: "Een auto die geen verkenningsronde heeft afgelegd en niet op eigen kracht de startgrid heeft bereikt, mag niet aan de race beginnen vanaf de startgrid." In deze regel staat echter niet dat de auto in kwestie niet vanuit de pitstraat mag starten en dus krijgt Perez toestemming om weer in te stromen.