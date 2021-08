Perez mist Belgische Grand Prix door crash op weg naar grid

De omstandigheden in de Belgische Ardennen zijn het hele weekend al zeer onstuimig en op zondagmiddag is daar nog maar weinig verandering in gekomen. Sergio Perez is er het eerste slechtoffer van geworden. De Mexicaan die net een nieuw contract op zak heeft, ging op een setje full wets op weg naar de grid, maar verloor de controle over zijn auto in bocht zeven bij Les Combes.

Bij de impact in de bandenstapels is zijn voorwielophanging aan de rechterkant te zwaar beschadigd geraakt om nog te kunnen repareren. Perez is dus uit de Belgische GP voordat die überhaupt is begonnen. "Checo, zet de motor maar uit. Dit was het dan voor ons", viel over de boordradio te horen. Aan wedstrijdleider Michael Masi heeft Red Bull Racing laten weten. "De schade aan de rechter voorwielophanging is te groot voor ons om nog door te kunnen."

Perez was overigens niet de enige coureur die op weg naar de startopstelling worstelde met de condities op het circuit van Spa-Francorchamps. Zo liet Lewis Hamilton, eveneens op een setje regenbanden, weten: "Ik heb hier echt geen enkele grip, nul komma nul." George Russell, die schuin voor de regerend wereldkampioen zal starten na een zinderende kwalificatie voegde toe dat de zichtbaarheid ook te wensen over laat. "Ik kon haast niets zien op weg naar de grid, ook al zat ik maar liefst zes seconden achter een andere auto", aldus de Williams-coureur.