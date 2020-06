Perez: Financiële problemen Force India vanaf eerste dag in 2014

Na een mager seizoen bij McLaren in 2013 vertrok Perez voor 2014 naar Force India – dat nu door het leven gaat als Racing Point en vanaf 2021 Aston Martin heet. Anno 2020 rijdt de Mexicaan nog altijd voor het in Silverstone gevestigde team en in de afgelopen zes seizoenen was hij verantwoordelijk voor alle podiumplaatsen die het team behaalde. Ook speelde Perez een centrale rol in de gerechtelijke actie waardoor Force India in de zomer van 2018 onder curatele werd gesteld. Dat proces leidde uiteindelijk tot de wedergeboorte als Racing Point, vlak voor de Belgische GP van dat jaar.

Al ver voordat het zover kwam had Perez door dat het toenmalige Force India het niet breed had. In een exclusief interview met Motorsport.com vertelde Perez dat hij dat vanaf ‘dag één’ bij het team al zag. “Ik kwam over van McLaren en ik herinner me dat mijn eerste bezoek aan de fabriek van Force India een schok was, want ik kon zien dat ze geld tekortkwamen enzovoorts. Maar zodra we op het circuit kwamen, zag ik dat er veel potentie in het team zat – iedereen was hongerig naar succes. En hoewel de financiële problemen zeer evident waren sinds ik binnenkwam, denk ik dat de mensen binnen het team bijzonder getalenteerd zijn. Het niveau van engineering dat het team heeft, het management op topniveau – het is een zeer capabel team. En dat maakte mij heel enthousiast over dit project. In mijn derde race met het team [de GP van Bahrein van 2014] was ik terug op het podium. En sindsdien is alles eigenlijk veranderd.”

Zodra het F1-seizoen 2020 van start gaat, begint Perez aan zijn tiende campagne in de sport. Acht keer stond hij op het podium: drie keer met Sauber en vijf keer in zes seizoenen bij Force India/Racing Point. “Ik had me nooit voorgesteld dat ik zo lang bij het team zou zijn”, zei Perez. “Want tot nu toe was het eigenlijk ieder jaar een verlenging voor een jaar. Ieder jaar dacht ik dat het mijn laatste zou zijn en dat ik van team zou wisselen. Maar terugkijkend hebben we een geweldige rit met elkaar gehad. We hebben ups en downs gehad, maar we zijn ook bijzonder succesvol geweest. Ik denk dat we nu de grote kans krijgen om samen te werken met Aston Martin.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas