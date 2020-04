Vettel: Mogelijk voor start seizoen besluit over toekomst

De huidige deal van Sebastian Vettel, die Ferrari voor aanvang van het seizoen 2015 kwam versterken, loopt aan het eind van 2020 af. Daar waar teamgenoot Charles Leclerc voor de jaarwisseling al een nieuwe deal tekende die hem tot eind 2024 aan Ferrari verbindt, zit de Duitser nog in de wachtkamer. De situatie wordt er niet makkelijker op gemaakt door de coronaviruspandemie, waardoor het nieuwe seizoen nog altijd opgeschort is en gesprekken over contracten ook naar de achtergrond worden gedrukt. Nu de Formule 1 mogelijk nog maanden zonder actie zit, suggereert Vettel dat hij en Ferrari misschien een knoop moeten doorhakken voordat er een race gereden is in 2020.

“Een van de belangrijkste dingen voor iedereen op dit moment is volgens mij dat je geduldig moet blijven, ongeacht je in de sport actief bent of niet”, antwoordde Vettel op een vraag over de timing van het optuigen van een nieuwe overeenkomst. “Het hangt er natuurlijk van af wanneer onze eerste race is. En er is een kans dat we een besluit moeten nemen voordat de eerste race is gereden, want op dit moment lijkt het erop dat we niet voor juni of zelfs juli gaan racen. Ik denk dat we allemaal wachten.”

De gesprekken tussen Vettel en Ferrari begonnen al tijdens de winter, maar de prioriteiten veranderden na de GP van Australië, toen de coronapandemie echt om zich heen greep. “Na Australië wilden we vooral begrijpen waar we mee te maken hadden, en tot op zekere hoogte is dat nog steeds niet helemaal duidelijk. Italië werd natuurlijk als een van de eerste landen in Europa geraakt, dus ik denk dat de nationale focus daarop lag. Zoals het er nu naar uitziet, hebben we over een aantal weken wat meer tijd. Het duurt helaas nog even voor de eerste Grand Prix plaatsvindt, maar het geeft ons wat tijd om meer stappen te zetten.”

Het aflopen van Vettels contract viel oorspronkelijk samen met de overgang naar de nieuwe reglementen, maar de introductie daarvan is uitgesteld naar 2022. De Duitser houdt zijn opties open en sluit niet uit dat hij mogelijk zelfs een driejarige deal van een krabbel voorziet. “De deal zal zodanig zijn dat het team en ik ons er prettig bij voelen. Normaal gesproken waren de contracten die ik in het verleden tekende allemaal voor zo’n drie jaar. Ik weet dat ik een van de meest ervaren coureurs in de F1 ben, maar ik ben niet de oudste en ik denk niet dat er wat dit betreft een leeftijdslimiet is. Zoals ik zei beslissen we waar we ons allemaal goed bij voelen.”