Binotto: "Gesprekken met Vettel over nieuw contract begonnen"

Sebastian Vettel kende een lastig seizoen in 2019. De viervoudig wereldkampioen ging geregeld in de fout en had bovendien grote moeite om teamgenoot Charles Leclerc voor te blijven. De Monegask pakte meer overwinningen, meer pole positions en eindigde ook in het kampioenschap boven zijn meer ervaren stalgenoot. Het huidige contract van Vettel bij Ferrari loopt na 2020 af en dus breekt voor hem het jaar van de waarheid aan. Binotto kijkt op dezelfde manier naar de situatie, maar vertelde aan Formula1.com dat er wel al gesproken wordt over een contractverlenging.

“We zijn begonnen met de gesprekken over een nieuwe deal”, zei Binotto. “Het is belangrijk dat we dit redelijk snel aanpakken. Het is niet iets waarmee we tot het einde van het seizoen kunnen wachten. Het is belangrijk voor hem en voor onszelf om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. De gesprekken zijn gaande en hopelijk zijn die snel afgelopen. Hij verkeert in heel goede vorm. Ik denk dat hij heel gefocust is en weet dat hij goed moet presteren. Het is een sleutelmoment voor zijn carrière, want wat hij aan het begin van het seizoen doet wordt belangrijk voor zijn nieuwe contract. Het ligt in zijn handen, dus ik denk dat hij heel gemotiveerd is.”

Vettel heeft er volgens Binotto alles aan gedaan om een herhaling van 2019 te voorkomen. De Duitser werd vorig jaar verrast door de prestaties van Leclerc, maar de Italiaanse teambaas verwacht dat dit in 2020 anders is. “Vorig jaar was belangrijk voor hem. Charles’ prestaties verrasten hem, maar dat is nu niet meer het geval. Hij weet wat het richtpunt is en hij weet wat hij moet doen, dus ik denk dat hij zich gedurende de winter erg goed voorbereid heeft. Hij heeft vorig jaar geprobeerd te begrijpen wat verkeerd ging en ervoor te zorgen dat hij het dit jaar beter doet.”