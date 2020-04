OTD: Het kortstondige avontuur van de Pacific Grand Prix

De race zou uiteindelijk twee keer op de kalender staan en beide keren worden gewonnen door Michael Schumacher, indertijd nog rijdend voor Benetton.

Concurrentiestrijd tussen Aida en Autopolis

Als locatie was gekozen voor het Tanaka International Circuit, in de volksmond Aida genaamd. Het circuit was in 1990 gebouwd in een tijd dat het goed ging met de Japanse economie en er in het land mede dankzij de successen van Honda veel interesse was voor de autosport. Links en rechts schoten circuits uit de grond en met name Aida en Autopolis rammelden begin jaren negentig flink met de buidel om de Formule 1 in huis te halen. Dat was spekkie naar het bekkie van Bernie Ecclestone, die in eerste instantie koos voor Autopolis.

Dat circuit lag in the middle of nowhere op het zuidelijkste eiland Kyushu, uren verwijderd van de bewoonde wereld, maar financieel zag het plaatje er prima uit en dus kreeg het een plaats op de Formule 1-kalender van 1993. Tegen die tijd was echter de Japanse economie al weer op z’n retour en de eigenaar van het circuit platzak.

Aida heeft diepste zakken

Ecclestone handelde snel en sloot alsnog een deal met Aida dat in 1994 de kans kreeg. Ook voor dat circuit gold dat het lastig bereikbaar was, maar in ieder geval waren de faciliteiten rond het circuit prima op orde. Het circuit kreeg dan ook een Formule 1-licentie van de FIA en de race kreeg de wijdse titel Pacific Grand Prix, omdat de Japanse Grand Prix al gepland stond voor november 1994.

Hoewel de baan zelf nou niet echt een uitdaging vormde, was de eerste editie organisatorisch een succes en dus kwam er ook een tweede editie. Die ging echter niet door op de geplande datum omdat er in januari 1995 een zware aardbeving plaatsvond bij Kobe. Daarbij kwamen zesduizend mensen om het leven en hoewel het circuit zelf niet was getroffen, vonden de autoriteiten het niet kies om al in april een race te organiseren. Ecclestone besloot de Pacific GP dan maar te verplaatsen naar oktober, een week voor de reguliere Japanse Grand Prix.

Doek valt na overlijden Senna

Ook deze race verliep prima. Michael Schumacher pakte niet alleen de zege, maar ook de wereldtitel op Aida. Het zou de laatste keer zijn dat het Formule 1-circus zou neerstrijken op het circuit. De tanende interesse voor Formule 1 in Japan na de dood van Ayrton Senna (twee weken na de eerste Pacific Grand Prix) zorgde ervoor dat de belangstelling en daarmee de financiën opdroogden.

Wel was Aida de aanleiding voor Ecclestone om in Azië nieuwe markten aan te boren voor zijn Formule 1. De Pacific Grand Prix opende zo deuren voor de Grand Prix van Maleisië en later de Grand Prix van China. Wat echter vooral zal bijblijven is het feit dat Ayrton Senna en Roland Ratzenberger op 17 april 1994 op Aida beiden hun laatste volledige Formule 1-race reden.