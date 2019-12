Grosjean nog niet overtuigd van 2020-banden

Eerder dit najaar waren de reacties op de banden voornamelijk negatief, toen er tijdens de eerste vrije training van de Amerikaanse GP werd getest met het nieuwe rubber. Teams kwamen zodoende zelfs met een voorstel het 2020-rubber maar helemaal te schrappen en door te gaan met de huidige specificatie. Een dergelijke beslissing moet gesteund worden door meer dan zeven teams. De test van de 2020-compounds deze week in Abu Dhabi is een belangrijke graadmeter voor het definitieve besluit.

Pirelli verwacht dat de tweedaagse test in Abu Dhabi een “representatiever” beeld gaat geven. Dit komt onder meer door de voorgeschreven bandendruk, die lager ligt. Grosjean was de enige vaste rijder uit de F1-paddock die dinsdag de media te woord stond en de Fransman was na het rijden met de nieuwe banden niet overtuigd. Zijn mening is ten opzichte van Austin niet veranderd.

Gevraagd welke band hij volgend jaar graag zou gebruiken, zei Grosjean: “Ik weet het niet. Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Het zou niet echt een thema moeten zijn, nietwaar? Dit is de situatie waar we ons nu in bevinden. Ik weet het niet als ik nu antwoord zou moeten geven. Aan welke band ik de voorkeur zou geven, hangt af van het circuit. Maar zo werkt het niet. Na een jaar van ontwikkeling moet je eigenlijk blind kunnen zeggen dat je met de 2020-versie wilt rijden.”

Voor de nieuwe banden heeft Pirelli geprobeerd dat het rubber minder hard slijt, een groter window heeft en minder snel oververhit raakt. Dit waren onder meer de wensen van de coureurs. Grosjean reed dinsdag met allerlei versies van de 2019- en 2020-banden en verklaarde dat niet alle compounds even goed waren.

“De 2020-banden zijn anders”, vervolgde hij. “Er zitten positieve en negatieve kanten aan, maar het is vooral een flinke verandering. We moeten zorgen dat we ze maximaal gebruiken, maar ik moet zeggen dat ik er wel blij mee ben. Het is de vraag of dit de problemen gaat oplossen voor wat betreft de degradatie en de gevoeligheid als je een andere wagen volgt. Ik kan je verzekeren dat het misschien iets gaat helpen, maar het is zeker niet de volledige oplossing. De degradatie voor bepaalde compounds was beter. We kunnen met lagere bandendruk rijden en dat is ook positief. Maar dat is niet het ideale beeld.”