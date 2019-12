Doornbos: "Red Bull dichter bij Mercedes dan ooit"

Red Bull won dit jaar met de Honda-krachtbron een drietal races en boekte gedurende het seizoen veel progressie. Net als Ferrari kon het team op enkele circuits de dominante factor Mercedes uitdagen, maar was dat niet genoeg om Lewis Hamilton van zijn zesde wereldtitel en Mercedes van de zesde constructeurstitel te houden. Ook in Abu Dhabi won de grootmacht met een Grand Slam, door de pole-position te pakken, de snelste raceronde te noteren en van start tot finish aan de leiding te blijven.

"Misschien was er minder vuurwerk dan waar we stiekem op hoopten, maar Mercedes blijft een dominante factor. Als je het seizoen zo kan eindigen, deel je toch wel een tik uit aan Ferrari en Red Bull of welk ander team ook dat een aanval wil doen op de dominantie van Mercedes", aldus Doornbos in zijn column voor Ziggo Sport.

Volgens de oud-coureur zullen Red Bull en vooral Ferrari deze winter hard moeten doorwerken om er vanaf het begin van 2020 goed bij te zitten. "Ferrari moet heel hard aan de bak, want zelfs Mattia Binotto heeft gezegd: 'We hebben nog veel werk voor de boeg.' We hopen toch dat Red Bull nog een paar stappen zal maken in de winter om die aansluiting te vinden. En het wisselt, elk circuit is anders, de auto's komen op elke baan anders uit de verf", laat hij weten.

"Als je het mij vraagt denk ik dat Red Bull dichter bij Mercedes zit dan ooit, als Mercedes het aan te vallen team is in 2020. Ferrari moet wel heel veel gaan verzinnen, want dat team moet op chassis- en motorisch gebied het een en ander aanpassen. En wat de outsiders betreft, McLaren en Renault maken toch echt flinke sprongen. Die hebben dit seizoen zo'n twee seconden gevonden, dus als ze dat kunnen doortrekken over de wintermaanden kunnen die misschien ook gewoon meedoen om podiumplekken. Ik zet Red Bull en Mercedes heel dicht bij elkaar en Ferrari daarachter, misschien wel vechtend met McLaren. Kortom, het is jammer dat het wachten nog [iets meer dan] honderd dagen duurt."

