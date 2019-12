Zandvoort op schema: "Hopen op goed weer om te kunnen asfalteren"

Dat het circuitterrein in Zandvoort momenteel één grote bouwput is, kan nog bijna als understatement worden beschouwd. Het asfalt is op de meeste plekken verdwenen, naast de hoofdtribune is een gapend gat gecreëerd voor tijdelijke tribunes en verderop moet een enorme zandhoop worden omgetoverd tot de veelbesproken kombocht. Alhoewel er ontegenzeggelijk al veel is gebeurd, moet er zo mogelijk nog meer gebeuren in de komende maanden. Toch is die constatering allerminst reden voor paniek bij de verantwoordelijken in de duinen.

In essentie heeft Circuit Zandvoort nog vijf maanden de tijd, begin mei komt de Formule 1 immers pas op bezoek. Maar de streefdatum om het circuit helemaal klaar te hebben - met een Grade One-licentie tot gevolg - ligt eerder, in februari om precies te zijn. "We liggen helemaal op schema", verzekert Van Overdijk desgevraagd door Motorsport.com.

Zaffelli, die als architect van Studio Dromo verantwoordelijk is voor het ontwerp van de baan, maakt zich evenmin zorgen. Volgens hem is het weer nog een aspect dat roet in het eten kan gooien. Niet meteen voor het F1-weekend van begin mei, maar wel voor het streven van februari. Op de vraag wat er nog fout kan gaan, reageert de Italiaan namelijk met: “Het weer. Ik maak me geen zorgen over 2020, maar het weer kan nog wel een factor van belang worden.”

Dit betekent concreet dat men deze winter in Zandvoort niet op vorst zit te wachten. “Het moet minimaal vijf graden Celsius zijn om te kunnen asfalteren. We zitten natuurlijk wel in Nederland, maar hopen dat de zee ons aan gunstige temperaturen helpt.” In dat geval ziet Zaffelli geen onneembare hobbels meer voor het spektakel van volgend jaar. “Als we geen onstuimig weer krijgen, dan liggen we op schema en zullen we de baan in het eerste kwartaal van 2020 opleveren.”

