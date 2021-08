Resultaat in verregende Belgische GP stemt Honda tevreden

De weersomstandigheden waren het hele weekend op Spa-Francorchamps een factor om rekening mee te houden. De eerste vrije trainingen op vrijdag werden nog wel verreden op een droog circuit, maar op zaterdag en zondag werd het weer slechter en slechter. De start van de kwalificatie werd uitgesteld door de regen en ook na de crash van Lando Norris was het bijna 45 minuten lang te nat om de sessie te hervatten. Dat was echter niets vergeleken met de race op zondag. De 75.000 aanwezige toeschouwers in de Belgische Ardennen werden getrakteerd op een bizarre vertoning: een uitgestelde start, twee formatieronden, een code rood van bijna drie uur, drie ronden achter de safety car en weer code rood.

Na vier uur besloot de wedstrijdleiding er een einde aan te maken en kon er dus toch een balans worden opgemaakt. De fans rondom het circuit wachtten vier uur lang in de stromende regen, maar dat bleek tevergeefs. De drie ronden achter de safety car waren namelijk voldoende om een uitslag op te kunnen maken. De fans zijn in de ogen van technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda dan ook de verliezers van de dag. “Vanwege de zeer slechte omstandigheden, waarbij de hele dag regen naar beneden viel, konden we slechts een paar ronden achter de safety car rijden. Dit was enorm treurig voor alle toeschouwers die tot het einde bleven in de hoop nog een race te zien”, vertelde hij in een persbericht van de Japanse motorleverancier.

Voor Honda was de Belgische Grand Prix een mooie mijlpaal in de samenwerking met Red Bull Racing. Het was de vijftigste race dat de fabrikant en het Oostenrijkse team als combinatie aan de start stonden. Het jubileum werd op zaterdag al gevierd met de pole-position van Max Verstappen, op zondag kon er dus ook een overwinning worden bijgeschreven. Tot een enorm feest leidde dat niet bij Tanabe en Honda. “Dankzij zijn pole-position op zaterdag werd Max tot winnaar uitgeroepen in wat onze vijftigste race met Red Bull Racing was. Pierre [Gasly] pakte ook punten met de zesde plaats, waardoor onze beide teams punten scoorden. Dat stemt ons tevreden.”

De GP van België vormde het begin van een triple-header, waarvan de tweede race komend weekend alweer op het programma staat. De Grand Prix van Nederland is voor Verstappen een bijzondere en daar is Tanabe zich van bewust. “Nu vertrekken we naar Zandvoort, de tweede opeenvolgende thuisrace voor Max”, stelt hij. Het doel: opnieuw zo hoog mogelijke ogen gooien. “We focussen ons nu al op het behalen van het best mogelijke resultaat met beide teams.”

