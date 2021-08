Sky: Indrukwekkende poleronde leverde Verstappen de zege op

Het Britse Sky Sports omschrijft de Grand Prix van België treffend als 'de kortste race uit de F1-historie'. De laatste hoop op een race, na enorm veel uitstel gedurende de middag, verdween bijna vier uur na de geplande start. “Cruciaal was dat er voldoende ronden waren verreden om de top-tien van halve punten te voorzien. Uiteindelijk was het de indrukwekkende poleronde die Max Verstappen de zege opleverde.”

Vooral de fan was de verliezer van de drijfnatte middag, zo luidt de conclusie: “Na de spanning en onvoorspelbaarheid van een kwalificatie in de regen op zaterdag, waren de meeste fans blij met de weersomstandigheden op zondag. Helaas regende het veel harder en langer. En nog belangrijker: de rijders konden op de baan bijna niets zien. De rijders keerden terug naar de pitstraat, wachten tot de regen zou afnemen en de race zou starten. Er gebeurde weinig, behalve dat de regen heviger werd. Men probeerde het om 18.17 uur nog eens, maar de omstandigheden en het zicht waren nog slechter. Zelfs Verstappen gaf toe dat het te nat was.”

Bild: Toeschouwers zijn de dappere helden van Spa

Bij de Duitse collega’s van Bild kopt men in grote letters: Irres Regen-Chaos! Was! Für! Ein! Chaos! De redacteur van dienst opent treffend: “De Grand Prix van België leverde al heel wat chaotische races op, maar dit overtreft alles… Dit is waarschijnlijk de gekste Formule 1-race aller tijden.” Toch was het vooral een kwestie van wachten, heel lang wachten. “Coureurs, monteurs en camerateams in de pitstraat en de pitboxen proberen zich warm te houden en verdrijven de tijd met voetbal, kaartspelletjes en een klein dutje. En de toeschouwers? Die wachten geduldig op de tribunes. Dat zijn de dappere helden van Spa!”

Na urenlang wachten gaat het veld na zessen weer even de baan op, om niet veel later alsnog de rode vlag uit te hangen en de boel definitief af te blazen. Een race van 8 minuten en 36 seconden, maar voldoende om halve punten uit te kunnen delen. “Om 18.44 uur komt duidelijkheid: de race wordt niet voortgezet. Het volledige veld wordt geklasseerd zoals het begon. En er komt zelfs een podiumceremonie. Wat een chaos…”

Gazzetta dello Sport: Prettige besparing voor Max Verstappen

De fameuze roze sportkrant van Italië is niet mild voor de wedstrijdleiding. "La farsa di Spa", de klucht van Spa, zo staat er prominent boven het artikel. “Te veel water op Spa, de GP van België vond nooit echt plaats. Ontzettend zonde”, aldus de redacteur, die sprak van een ‘pseudo-race achter de safety car’. “Dit kan geen race genoemd worden. De ronden achter de safety car vonden plaats om een uitslag te kunnen noteren. In realiteit was er nooit enige strijd. En wat dan overblijft is het gênante beeld van een wedstrijdleiding die besluit om het veld drie ronden achter de safety car te laten rijden, wetend dat het zicht niet anders is dan om de geplande starttijd. Een farce.”

De grote winnaar van het geheel luistert volgens Gazzetta naar de naam Max Verstappen. Om twee redenen: “Zonder te racen maakt hij punten goed ten opzichte van Hamilton. Niet de mogelijke zeven punten uit de race maar wel vijf zonder te racen, en zonder de motor te benutten. Dat is een prettige besparing aangezien Red Bull al bezig is aan de derde power unit.”

L’Equipe: Een parodie van een race

Bij de grootste sportkrant van Frankrijk draaien ze de boel om en spreken ze niet van de kortste race aller tijden, maar juiste van ‘een race zonder einde’. Het verslag van de race wordt geopend met een relaas tegen de commerciële belangen: “De 75.000 toeschouwers, doorweekt tot op het bot op deze treurige dag, ontdekten welke rol geld speelt in de sport. Tot 19.00 uur hoopten ze op actie die nooit kwam. Deze GP van België die nooit plaats had moeten vinden kreeg een winnaar en een sneu podium voor de fans die van iets heel anders dan deze parodie van een race hadden gedroomd.” Er werd wel even ‘geracet’, maar volgens de redacteur van dienst enkel om commerciële belangen: “Wedstrijdleider Michael Masi zei dat er geen druk vanuit commerciële kant was. De Australiër was er ongetwijfeld van op de hoogte dat er in het zeventigjarig bestaan van de Formule 1 nog nooit een race op de racedag is afgelast.”

Het feit dat er punten uitgedeeld werden, soit, maar de ergernis gaat nog verder: “De podiumceremonie was totaal niet op z’n plaats, het publiek verliet de tribunes al. De race vond niet plaats. Logisch, gezien de condities. Maar het is zonde dat men de toeschouwers probeerde te laten geloven dat zij een Grand Prix hadden bijgewoond…”

