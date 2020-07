Ocon wacht op upgrades Renault: “Het is nog niet voorbij”

De Renault F1 Team-coureurs kwamen op de Hungaroring voor het eerst allebei aan de finish. Daniel Ricciardo scoorde met de achtste plek nog vier punten, maar Ocon kwam zowel in de kwalificatie als de race niet verder dan P14. De Fransman sprak na afloop van de race over een “weekend om snel te vergeten”. Hij merkte op dat het af en toe aan consistentie ontbreekt bij hem en Renault. Ook lukt het niet helemaal om het maximale potentieel van de bolide te halen.

“Het is niet zo dat de auto niet in staat is om te presteren omdat we ons niet zo sterk kwalificeerden. Ik denk dat er absoluut een kans was om Q3 te bereiken als we alles uit de auto hadden gehaald en honderd procent hadden gegeven”, zei Ocon na de Hongaarse GP. “Dat is mijn mening, en er komen ook nog dingen in de komende races. De ontwikkelingsrace is dus nog gaande. Het is nog maar het begin – we zitten laat in het jaar, maar vroeg in het seizoen – dus ik denk absoluut dat er nog meer is wat wij kunnen doen. Het is verre van voorbij.”

Over anderhalve week staan Ocon en Renault met een pakket upgrades aan de start van de Britse Grand Prix op Silverstone. Welke onderdelen het Franse fabrieksteam meeneemt, dat weet Ocon niet precies. “Ik ben me niet heel bewust van de dingen die komen, maar ik weet dat het wat meer snelheid moet brengen op circuits zoals degenen die er nu aankomen, waar het heel belangrijk wordt om deze onderdelen te hebben”, legde Ocon uit. “We hebben een duidelijk vlak waaraan we moeten werken. Daarover vertel ik geen details, maar we weten waar de auto verbeterd moet worden.”