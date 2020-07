Brundle heeft geen medelijden met zwak Ferrari: “Voel me misleid”

Ook tijdens het derde Grand Prix-weekend van 2020 kwam Ferrari er niet aan te pas. Op de Hungaroring noteerden Sebastian Vettel en Charles Leclerc in de kwalificatie nog de vijfde en zesde tijd, maar in de race vielen de resultaten tegen. Vettel koos de juiste strategie en werd nog zesde, maar Leclerc kon geen potten breken en viel terug tot buiten de punten. Brundle heeft wel een idee waar het fout is gegaan bij Ferrari, zo laat hij weten in zijn vaste column voor Sky Sports. “Ferrari heeft veel vermogen en topsnelheid ingeleverd door de aanscherping van de reglementen.”

Dat Ferrari na de eerste triple-header van 2020 op de vijfde plaats staat in het kampioenschap voor constructeurs noemt Brundle ‘pijnlijk’, maar toch heeft de commentator van Sky Sports geen medelijden met de Italiaanse renstal. “Ik voel weinig sympathie voor ze omdat ik me misleid voel door hun prestaties van vorig jaar, toen ze duidelijk veel te hard de grenzen van het reglement opzochten. Op dat moment juichten we nog luid en waren we blij dat er eindelijk een serieuze uitdager was voor Mercedes.”

Wat de situatie voor Ferrari niet makkelijker maakt, is dat de ontwikkeling van het chassis grotendeels bevroren is voor 2021. Alleen door de inzet van twee tokens mogen er een aantal dingen veranderd worden. Dit kan zeer vervelende gevolgen hebben voor Ferrari, zo benadrukt Brundle. “Omdat dit grotendeels ook hun pakket voor 2021 is, duurt het waarschijnlijk nog een tijdje voordat ze weer aan het front staan. Vorig jaar werden ze hier ook op een ronde gezet, maar het was wederom een krachtig beeld toen Vettel zijn Ferrari aan de kant liet gaan om op een ronde gezet te worden door Hamilton.”