Renault tegen klantenauto's in F1: "Verkeerde constructie"

Het idee voor het inzetten van klantenauto's vloeit eigenlijk direct voort uit alle discussies over het budgetplafond. McLaren en Renault pleitten voor een bovengrens van honderd miljoen dollar, maar dat plan viel niet in goede aarde bij Ferrari en Red Bull Racing. Het laatstgenoemde team kwam bij monde van Christian Horner met een ander voorstel op de proppen: als het allemaal goedkoper moet, dan zetten we toch gewoon klantenauto's in?

Vanuit financieel oogpunt klinkt het logisch, maar toch is Abiteboul niet enthousiast. "Het is waarschijnlijk geen verrassing dat ik niet te spreken ben over dat plan", reageert Abiteboul tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "Als een snelle fix om de grid te vullen, kan ik het nog wel begrijpen. Maar die noodzaak is er momenteel niet. En verder ik zie het niet als een structurele oplossing." Het druist namelijk tegen het sportieve ideaalplaatje van Abiteboul in, tegen hoe de Formule 1 volgens hem moet zijn. "Ik zie een klantenteam ook nog steeds als een gevaarlijke constructie, zoiets beïnvloedt het speelveld en daarmee het idee van eerlijkheid in de sport."

Dat komt vooral doordat het volgens Abiteboul een hiërarchie creëert, met klantenteams in een ondergeschikte rol aan de grote jongens. Met klantenauto's vreest de teambaas voor hetzelfde principe, een machtsrelatie of hiërarchie dus. "Het creëert een tweeledig systeem en dat willen mensen juist niet. Ik weet dat [die hiërarchie] onderdeel van de Formule 1-geschiedenis is, maar ik denk dat we daar nu mee moeten afrekenen. Iedereen die toetreedt tot deze sport en het goed doet, moet kans hebben om te winnen. En iedereen die een Formule 1-race kijkt, moet kunnen worden verrast door wie de race wint. Dat is nu niet het geval en met klantenauto's al helemaal niet."

In plaats daarvan ziet Abiteboul veel meer in een plan dat afgelopen vrijdag door F1-teams is goedgekeurd: het 'open source'-principe. Dit betekent dat teams voor bepaalde onderdelen - die eerst zouden worden gestandaardiseerd - het eigen concept moeten delen met alle concurrenten. Teams kunnen vervolgens het allerbeste concept kopiëren en krijgen zo allemaal min of meer het beste product ter beschikking. Dit drukt de kosten en brengt formaties dichter bij elkaar. "Voor het eerst in de Formule 1 worden dergelijke technologieën gedeeld en is er sprake van samenwerking tussen alle verschillende deelnemers. Dat alle teams samenwerken aan één oplossing voor een bepaald gebied [van de auto] vind ik echt een fantastische werkwijze. Veel beter, veel efficiënter, veel eerlijker en veel transparanter dan dat plan met de klantenauto's."

VIDEO: Het volledige interview met Renault-teambaas Cyril Abiteboul