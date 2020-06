"Kan me geen F1 in Zandvoort zonder publiek voorstellen"

De eerste Dutch GP sinds 1985 laat niet 35 maar 36 jaar op zich wachten. Jan Lammers liet eerder al aan Motorsport.com weten dat het 'op die schaal bekeken allemaal wel meevalt' en Catsburg is het met die constatering eens. Liever een jaartje extra wachten dan een wedstrijd zonder fans, zo luidt zijn persoonlijke mening. "Ik vind het in ieder geval een fijne keuze, ja. Ik kan me eigenlijk geen race in Zandvoort voorstellen zonder publiek. Ik denk dat alle fans die race juist tot iets heel moois maken. Dus ik ben eigenlijk best blij dat ze het zo hebben geregeld", zegt Catsburg tijdens een Instagram Live-gesprek met Motorsport.com.

Een eerste editie sinds 1985 zonder publiek zou bovendien enige glas van het evenement halen, aldus de tweevoudig Le Mans-deelnemer. Het sluit aan bij wat zijn WTCR-collega Tom Coronel in een eerder stadium al liet weten. "Ja, het zou absoluut iets van de glans af halen. En vooral doordat de Nederlandse fans zo ontzettend passievol zijn, zeker nu we Max Verstappen in de Formule 1 hebben en je ziet wat er in Nederland gebeurt. Daardoor zou het dit jaar gewoon een ontzettend gaaf evenement worden. En juist daardoor zou het ook erg zonde zijn geweest als die race zonder publiek zou worden verreden. Hoe ze het nu doen – iedereen die een kaartje heeft gekocht, kan volgend jaar met datzelfde kaartje nog steeds naar de race – is volgens mij erg goed."

F1-veranderingen zijn goed: "Het moet een mooie show zijn."

Naast het uitstellen van de Nederlandse GP werd de Formule 1-wereld deze week opgeschud door ander nieuws: nieuwe reglementen met een lager budgetplafond en verschillende ingrepen om het veld dichter bij elkaar te brengen. Critici wijzen op een soort 'balance of performance' en achten dat in strijd met het DNA van de sport. "Maar zo kijk ik er niet naar. Ik denk dat iedere maatregel om het veld dichter bij elkaar te brengen een goede maatregel is", reageert de fabriekscoureur van BMW en Corvette desgevraagd. "Ik denk dat het vooral een mooie show moet zijn. Daar kijken de mensen voor en daardoor stappen sponsoren ook in. Als je eens kijkt naar NASCAR: dat zijn in feite hele oude auto’s – qua techniek zeker niet vooruitstrevend – maar toch heeft die klasse ontzettend veel fans en zitten de tribunes iedere race vol. Ik denk dat de Formule 1 ook een beetje die opgaat, het moet een mooie show zijn voor het publiek."

