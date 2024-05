Red Bull Ring komt met oplossing voor track limits F1

De Grand Prix van Oostenrijk van 2023 werd overschaduwd door de problematiek rondom track limits. De Red Bull Ring telt veel geasfalteerde uitloopstroken waar de coureurs regelmatig overheen rijden om de baan maximaal te gebruiken in de zoektocht naar rondetijd. Uiteindelijk moesten de stewards zich buigen over ruim 1.200 gevallen van het vermeend overschrijden van track limits en in de race regende het straffen. Na afloop tekende Aston Martin protest aan tegen de uitslag en nadien volgden nog eens acht tijdstraffen, waardoor het resultaat op de kop ging. In de race werden maar liefst 83 rondetijden geschrapt en dat kwam acht coureurs op een tijdstraf te staan.

Om nog zo'n farce te voorkomen hebben de eigenaren van de Red Bull Ring besloten in te grijpen. "We hebben het opgelost", wordt Red Bull Ring-directeur Ernst Wolf geciteerd door Motorsport-Magazin.com. De oplossing in kwestie? Een tijdelijke grindbak aan de buitenkant van bocht 9 en 10. De twee laatste bochten speelden een hoofdrol in de overschreden track limits, maar door een grindbak aan te leggen moet er nu minder ruimte zijn om te ver naast de baan te schieten. Dit gebeurde ook al op Imola, waar het nu onder meer in Piratella en Acque Minerali onmogelijk was om onbestraft te wijd te gaan.

Voor deze aanpassing moest de Red Bull Ring wel samenwerken met de twee bestuursorganen van de Formule 1 en MotoGP, FIA en FIM. "Het moet bij elkaar passen. We kunnen het circuit niet optimaliseren voor de één en dan de anderen niet meer laten rijden", aldus Wolf. "Iedereen die er tegenaan rijdt of de grindstrook raakt, is in het nadeel. Dat lost het probleem vanzelf op." Om vervolgens weer andere races mogelijk te maken in Spielberg, zal na het Formule 1-weekend de grindbak weer vervangen worden door een geasfalteerde uitloopstrook. We hebben ook de grindstrook erachter vergroot, vooral in bocht 9, voor de MotoGP." Om precies te zijn gaat het om een verbreding van tien meter, waardoor het precies voldoet aan de eisen van FIM.

Uiteraard gaat zo'n tijdelijke verbouwing voor één evenement gepaard met de nodige kosten, iets waar Wolf geen specifieke cijfers over kwijt wil. "We zijn de kosten aan het oplossen", vertelt de circuitdirecteur. "We moeten het oplossen en we willen het oplossen. We willen een van de beste circuits ter wereld blijven." Hij weet nu in ieder geval wel voor het F1-weekend: "De verantwoordelijkheid [voor track limits] ligt niet meer bij ons."