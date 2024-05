Iets waar Alpine zich de afgelopen tijd mee bezighoudt, is het teammanagement. De renstal is op zoek naar een teambaas, een rol die in juli vorig jaar werd toevertrouwd aan vicevoorzitter van de autosportafdeling van Alpine, Bruno Famin. Zijn aanwezigheid (door het team zelf aangegeven op interim-basis) heeft langer geduurd dan aanvankelijk gepland, maar zijn periode lijkt desondanks bijna af te lopen. Tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco werd er gefluisterd dat twee kandidaten (één met ervaring in de functie en een tweede die voor het eerst in de Formule 1 zou verschijnen) het voorstel beleefd afwezen, waarschijnlijk ook vanwege een nog onduidelijke toekomst op het eigendomsfront. Sommigen hebben zelfs Flavio Briatore's naam genoemd voor deze rol, maar het managen van het team zit niet in zijn toekomstplannen. Wel zou hij volgens Italiaanse en Franse media een rol als adviseur op zich nemen op verzoek van Renault-topman Luca de Meo.

Het Formule 1-seizoen 2024 is matig begonnen voor Alpine en het team heeft de afgelopen maanden veel topmannen zien vertrekken - al dan niet gedwongen. De resultaten vallen tegen en er bestaan twijfels over de toewijding van de Renault-groep aan het Formule 1-project. In april meldde de Italiaanse tak van Motorsport.com al dat een grote autofabrikant interesse zou hebben in de overname van Alpine F1. Het team ontkende echter stellig dat het team in de etalage zou staan. Het scenario dat in mei naar buiten kwam, bevestigde de interesse van verschillende potentiële kopers, maar er was tegenstrijdige informatie over de bereidheid van Alpine om het team te verkopen.

Volgens informatie van de Italiaanse collega's van Motorsport.com zou Alpine ten minste één aanbod hebben afgewezen. Voorstellen van andere partijen worden echter in overweging genomen door de Franse leidinggevenden. Er wordt gesproken over een bod van een groep investeerders onder leiding van de Geely Auto Group, die ook eigenaar is (in joint venture met Volvo) van het merk Lynk & Co. De Chinese groep zou geïnteresseerd zijn in deelname aan de Formule 1 om zichzelf op de internationale markten te presenteren als een betrokken fabrikant die aanwezig is op het circuit.

Er zou echter ook een tweede groep investeerders zijn, vertegenwoordigd door Briatore. Hij zou fungeren als bemiddelaar tussen de investeerders en De Meo. Toen de naam van de voormalige teambaas van Renault in de media verscheen, kwam Alpine met een officiële verklaring: "Als team hebben we regelmatig contact met tal van experts op dit gebied om onze prestaties te verbeteren. We nemen alle relevante input in overweging en vragen, waar nodig, advies aan mensen met ervaring en een succesvol track record. We kunnen geen commentaar geven op individuele kwesties". Kortom, het team wil niks bevestigen noch ontkennen omtrent de betrokkenheid van Briatore in deze mogelijke zoektocht naar nieuwe eigenaren.