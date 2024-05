Alonso haalt uit naar FIA: "Luisteren niet naar F1-coureurs"

De Formule 1-race in Monaco begon met een grote crash van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. De Grand Prix werd stilgelegd en de coureurs moesten zich in de pitstraat opstellen in afwachting van de herstart. Daar mochten ze van banden wisselen, waarmee direct aan het bandenreglement van twee verschillende compounds voldaan werd. Dat was een voordeel voor de coureurs die op mediumbanden waren begonnen, aangezien zij op de harde band de resterende ronden konden uitrijden. Het heeft niet voor het eerst tot vraagtekens geleid over deze regel, ook bij Fernando Alonso. Gevraagd door Motorsport.com waarom er niks veranderd is en of dit niet het moment is om er wat aan te doen, antwoordt hij: "Ik weet het niet. Er zijn veel zaken die zij niet hebben veranderd, waarschijnlijk omdat ze niet naar de coureurs luisteren", wijst hij naar bestuursorgaan FIA.

Alonso heeft als meest ervaren F1-coureur van het veld vele edities van de Grand Prix van Monaco meegemaakt. Volgens hem is deze huidige generatie F1-auto's slechter voor Monaco dan voorheen. "Absoluut. Ze zijn groter en breder." Hij wijst naar de Formule 2-auto's, die een stuk kleiner zijn en dus iets meer mogelijkheden hebben om in te halen. Daarnaast ziet hij nog een probleem van het Monaco GP-weekend: de banden. "Je moet natuurlijk drie bandencompounds meenemen. Maar zelfs als je de zachtste compounds meeneemt, dan is de op twee na zachtste band best hard voor Monaco. We hebben een hele race op één set van de harde band of één set van de mediums gereden. Dat is ook een probleem met deze race."

Magie van kwalificatie

Aan de andere kant vindt Alonso het juist de charme van het stratencircuit dat alles hier om de ultieme kwalificatieronde op zaterdag draait. "Dit is Monaco, je moet accepteren dat het om de zaterdag draait. Dat is ook de magie van Monaco: de kwalificatieronde." Of de race wat interessanter kan worden middels iets van een jokerlap, wat te vinden is in de autocross? "Nee, dat denk ik niet. Dat zou iets te kunstmatig zijn." Gevraagd naar oplossingen voor de toekomst, maakt Alonso duidelijk dat het 'goed is zoals het is'. "Ik houd van Monaco, want het is Monaco. Alles draait om de zaterdag. In elke vrije training bereid je je voor op die ene ronde. Helaas is het verkeer een groot probleem met deze auto's en hoeveelheid downforce."

"Als ik maar één ding mag veranderen aan Monaco, dan is dat niet voor de zondag", vervolgt Alonso. "De zondag is wat het is, maar we zouden op zaterdag allemaal [de kans moeten krijgen] om die ene ronde te rijden. Dat gebeurt nu niet, het is allemaal een beetje willekeur of je geluk hebt met verkeer of niet. Checo [Pérez] kreeg een plastic zak [op zijn voorvleugel], Lando [Norris] liep bijna Q1 mis [door losgelaten reclamestickers langs de baan]. We moeten er dus voor zorgen dat die magie van de zaterdagse kwalificatie nog steeds plaatsvindt", besluit de Aston Martin-coureur.