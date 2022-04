De rechtbank in Noord-Holland deed dinsdag uitspraak in een rechtszaak die Mobilisation for the Environment had aangespannen tegen Circuit Zandvoort. De milieuorganisatie betoogde dat de stikstofberekeningen van het circuit niet klopten. In een kort geding dat voor de Dutch Grand Prix van 2021 diende, werd Circuit Zandvoort al in het gelijk gesteld. Wel stelde de rechtbank destijds een eigen onderzoek in om te bekijken of de berekeningen daadwerkelijk klopten. Nu dat onderzoek is afgerond, blijkt dat de aangeleverde cijfers kloppen en dus wordt de omloop opnieuw in het gelijk gesteld. De natuurvergunning blijft dus bestaan en de Nederlandse Grand Prix van 2022 kan dus gewoon doorgaan, tot vreugde van circuitdirecteur Robert van Overdijk

"Wij zijn verheugd dat ook de Rechtbank erkent dat we ook hierin zeer zorgvuldig gehandeld hebben. Maar veel belangrijker is het feit dat we door kunnen met de jaarlijkse exploitatie van CM.com Circuit Zandvoort, inclusief de organisatie van de Formule 1 Dutch Grand Prix”, zegt Van Overdijk in een reactie op de uitspraak van de rechtbank. Hij benadrukt het belang van de race voor de regio en stelt graag in gesprek te blijven met natuur- en milieuorganisaties. “Dat is niet alleen voor ons belangrijk maar vooral voor de regio, omdat het evenement zorgt voor een economische impact van vele miljoenen. En wat ons betreft blijven we, zoals we al jaren doen, in gesprek met de natuur- en milieuorganisaties over het afstemmen van de langetermijnplannen van het Circuit en de impact daarvan op het milieu.”

In de aanloop naar de terugkeer van de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort dienden er al diverse rechtszaken bij de rechtbank van Noord-Holland. In vrijwel alle gevallen werden deze zaken aangespannen door natuur- en milieuorganisaties. Deze voor Circuit Zandvoort gunstige uitspraak van de rechter dat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving is inmiddels de 34e keer dat het circuit door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld.