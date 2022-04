Newey over strijd Red Bull-Ferrari: “Gaat net zoals vorig jaar”

Vanwege de eerste van drie sprintraces kon een team tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna maar liefst 59 punten verzamelen. Met een score van 58 punten kan het weekend van Red Bull Racing dan ook een daverend succes genoemd worden: Max Verstappen pakte pole-position, won de sprintrace en de GP op zondag en reed de snelste ronde, terwijl Sergio Perez derde werd in de sprintrace en zondag de tweede plek veiligstelde. Belangrijker is dat Red Bull vrijwel het hele weekend sneller was dan concurrent Ferrari, met wie het gat in het kampioenschap voor constructeurs nu bijna is gedicht.

Ondanks het ijzersterke optreden in Imola weet Red Bull-ontwerper Adrian Newey dat het moeilijk is om te zeggen of zijn team nu over de beste auto in het F1-veld beschikt. “Ja, dit weekend waarschijnlijk wel. In Melbourne was dat echter duidelijk niet het geval”, geeft Newey eerlijk toe in de podcast F1 Nation. Hij verwacht dat dit patroon zich de rest van het seizoen blijft herhalen, met afwisselend Ferrari en Red Bull als snelste team. “Ik denk dat het net zo zal gaan als vorig jaar tussen Mercedes en wijzelf, namelijk dat het ene circuit beter bij de ene auto pas en de andere beter bij de andere auto past. Het is na vier races zo moeilijk te voorspellen, het is zo close.”

'Meer topsnelheid te danken aan afstellingskeuze'

Ondanks de dominante overwinning in Imola was het verschil in snelheid tussen Red Bull en Ferrari niet bijster groot. Wel viel opnieuw een patroon waar te nemen dat eerder dit seizoen ook al zichtbaar was: Red Bull was sneller op de rechte stukken, Ferrari won tijd terug in de bochten. “De realiteit is dat wij door de gekozen afstelling iets sneller waren op de rechte stukken terwijl zij in sommige bochten sneller waren, maar de rondetijden waren vrijwel gelijk”, zag ook Newey. “Wij hadden een geweldig resultaat, maar de realiteit is dat je het hebt over een tiende hier en een tiende daar. Er is dus een heel dun koord waarop we balanceren.”

Newey erkent dat het budgetplafond een rol gaat spelen in de ontwikkelingsstrijd tussen de twee topteams van het moment, want niet alles kan klakkeloos op de auto worden gezet zonder de financiële gevolgen in het achterhoofd te houden. Desondanks lijkt niets in de weg te staan van een vijfde ronde in de strijd tijdens de GP van Miami, die op 8 mei wordt verreden. Een nieuw circuit dat tot dusver vooral in de simulator is verkend, maar Newey weet ook dat dit niet altijd voor een optimale voorbereiding zorgt. “We hebben het eerste werk op de simulator gedaan op het circuit zoals wij vernomen hebben hoe het erbij ligt. Het is moeilijk, want als je de kerbs of de ruwheid van het asfalt – wat altijd een beetje een variabele is – niet helemaal goed hebt, dan kan dat veel invloed hebben op je simulatie. We dachten dat we goed zouden gaan in Melbourne, maar dat was niet zo. Je moet dus voorzichtig zijn.”

Video: Renger van der Zande laat zijn licht schijnen op de strijd tussen Red Bull en Ferrari