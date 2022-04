Tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna kon een coureur in het beste geval maar liefst 34 punten scoren doordat de eerste sprintrace van 2022 werd verreden. Max Verstappen slaagde er in om alle punten te behalen en meer: hij pakte pole-position, won de sprintrace en de GP op zondag, reed in laatstgenoemde de snelste ronde en reed alle ronden aan de leiding. Met teamgenoot Sergio Perez op de tweede plek was het feest compleet voor Red Bull Racing, dat een dergelijke opsteker volgens Hakkinen ook goed kon gebruiken na de problemen die het team tot dusver was tegengekomen.

“Dit was een heel belangrijke zege voor Max. De twee uitvalbeurten in Bahrein en Australië hebben zijn seizoen geen goed gedaan, dus de zege op zondag was van vitaal belang”, legt Hakkinen uit in zijn column voor gokkantoor Unibet. “Red Bull moest laten zien dat ze zowel de snelheid als betrouwbaarheid hebben om de strijd met Ferrari aan te gaan. Zijn zege in de sprintrace op zaterdag gaf hem een perfecte uitgangspositie en hij nam de totale controle in de race. Dat is het soort weekend dat hij nodig heeft als hij zijn wereldtitel wil verdedigen. Met Sergio Perez op de tweede plek was dit een perfect resultaat voor het team, maar ook precies wat ze nodig hadden.”

Met het sterke resultaat dichtte Red Bull de kloof met Ferrari in het constructeurskampioenschap tot elf punten. De Scuderia kende voor eigen publiek een race om snel te vergeten met de snelle uitvalbeurt van Carlos Sainz en de kostbare fout van Charles Leclerc in de slotfase, waarmee hij een podiumplek weggooide. “Hij had geluk dat hij terug kon naar de pits voor een nieuwe neus – hij had makkelijk ook uit kunnen vallen”, zegt Hakkinen, die overigens denkt dat de Monegaskische WK-leider veel kan leren van zijn fout in Imola. “Charles heeft nog een grote voorsprong in het kampioenschap, maar deze fout is een herinnering dat je niet iedere race kan winnen. Soms is het koesteren van de tweede of derde plek de juiste strategie.”

