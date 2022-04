Rechter: Stikstofberekening van Circuit Zandvoort is correct

De uitspraak betekent dat de natuurvergunning van het circuit gewoon blijft staan en de Grand Prix van Nederland in september gewoon kan doorgaan. De rechtszaak was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment omdat de stikstofberekeningen niet zouden kloppen.

Kort voor de Dutch Grand Prix van 2021 verloor MOB al een kort geding, al wilde de rechtbank daar wel aanvullend onderzoek op loslaten. Dat onderzoek heeft geleid tot de uitspraak die de rechter dinsdag deed. De berekeningen kloppen dus en de natuurvergunning van Circuit Zandvoort staat niet langer ter discussie.

De provincie Noord-Holland had Circuit Zandvoort een vergunning verleend om aanpassingen te doen aan het circuit. Hiermee kon de Formule 1 na 36 jaar terugkeren op de legendarische duinenomloop. Milieuorganisaties waren echter van mening dat niet voldaan werd aan de wetgeving. Het circuit ligt naast een Natura2000-gebied.

Na meer dan twee jaar is het juridische gesteggel nu afgelopen. De komende Grand Prix van Nederland wordt op zondag 4 september verreden. De wedstrijd is reeds uitverkocht.

"De rechtbank stelt vast dat in de oude situatie het circuitterrein het hele jaar gebruikt mocht worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen, waaronder de Formule 1. In de verleende vergunning is het gebruik van het circuitterrein beperkt tot een aantal dagen. Ook is in de vergunning een emissieplafond opgenomen; dit was in de oude situatie niet het geval."

"De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat de stikstofdepositie en emissie door de verleende vergunning altijd minder zal zijn dan in de oude situatie was toegestaan. Omdat de verleende vergunning niet leidt tot meer stikstofdepositie, is het uitgesloten dat het gebruik en het uitvoeren van werkzaamheden op het circuitterrein significante gevolgen heeft voor het nabijgelegen Natura2000-gebied, oordeelt de rechtbank."

"De rechtbank concludeert verder dat het in de vergunning voorgeschreven registratiesysteem voldoende is om te controleren of het emissieplafond wordt overschreden. Ook de andere argumenten die de natuurorganisaties naar voren hebben gebracht, zijn voor de rechtbank geen aanleiding om de vergunning te vernietigen."